In und um Forchheim sind Wanderkröten unterwegs

Gespräch mit dem Bund Naturschutz: Auf Landstraßen ist Vorsicht geboten - vor 55 Minuten

Kniehohe, grüne Zäune prägen seit März manche Landstraßenabschnitte: Frösche, Molche und andere Amphibien sind derzeit wieder auf Wanderschaft. Um die Tiere auf dem Weg zu ihren Laichplätzen vor Autos zu schützen, kümmert sich die Kreisgruppe Forchheim des Bund Naturschutz um entsprechende Maßnahmen. Wir haben mit dem Vorsitzenden Ulrich Buchholz darüber gesprochen.

Kröten sind wieder unterwegs. © Archiv / dpa / Pleul



Ulrich Buchholz © Foto: Berny Meyer



Herr Buchholz, wo stehen die Krötenzäune dieses Jahr und wie funktionieren sie?

Ulrich Buchholz: Die grünen Zäune wurden zum Beispiel in Kirchehrenbach Richtung Leutenbach aufgestellt, außerdem in Langensendelbach und Neunkirchen. Zusätzlich gibt es auch fest installierte Zäune, die durch eine unter der Fahrbahndecke verlaufende Röhre ergänzt sind. Hier werden die Amphibien ohne menschliche Hilfe hindurch geleitet, während sie von den grünen Zäunen nur aufgehalten werden und in vertieft aufgestellte Eimer fallen. Die aufgefangenen Tiere müssen zur Zeit täglich zu den Laichgewässern transportiert werden. Das waren zuletzt immerhin schon mal mehrere 100 Tiere bei nur einem Einsatz. Daher sind wir auch immer dankbar über freiwillige Helfer.

Und wie kann man helfen?

Ulrich Buchholz: Freiwillige können sich im Kreisbüro des Bund Naturschutz in der Vogelstraße 24 melden. Hier wird man dann registriert. Je nachdem, wo der Freiwillige wohnt, kann er örtlichen Amphibienprojekten zugeteilt werden. Dieses Jahr war es übrigens im März noch so kalt, dass die Kröten erst jetzt im April vermehrt unterwegs sind und so noch alle Hände voll zu tun ist. Und auch sonst ist es nie zu spät, sich zu melden: Wir freuen uns auch über Helfer, die sich für Schutzaktionen im nächsten Jahr registrieren lassen.

Was raten Sie Autofahrern in der Zeit der Krötenwanderungen?

Ulrich Buchholz: Langsam fahren! Neben Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern sind auch die Schutzzäune schon ein Hinweis darauf, wo man vorsichtig fahren sollte. Denn die Zäune können auch mal Löcher haben, durch die die Tiere kriechen. Auch zum Schutz der Helfer, die in der Dämmerung am Straßenrand unterwegs sind, muss an grünen Zäunen langsam gefahren werden. Außerdem gibt es oft an neuen Abschnitten Krötenwanderungen, da unterschiedliche Laichgewässer angestrebt werden. Wer diese Straßenübergänge bemerkt, gebe uns bitte Bescheid.

KIRSTEN WIRSCHING