In und um Forchheim wird es am Mittwoch blitzen

Blitzmarathon 2017: Wo die Polizei im Landkreis steht - 13.04.2017 11:44 Uhr

FORCHHEIM - Polizeibeamte aus ganz Oberfranken werden am Mittwoch, 19. April, ab 6 Uhr vor allem auf Landstraßen 24 Stunden lang Verkehrssündern auf der Spur sein.

Am Mittwochmorgen startet der Blitzmarathon. Foto: Archiv



Bereits zum fünften Mal findet an diesem Tag der Blitzmarathon statt. „Keine Abzocke“, wie die Poilzei in ihrer Pressemitteilung betont, sondern um für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen: Im Jahr 2016 gab es allein in Oberfranken 32.311 Verkehrsunfälle, davon über 2000 wegen erhöhter Geschwindigkeit – mit 973 Verletzten und vier Toten.

Die oberfränkische Polizei steht am Mittwoch an über 200 Kontrollstellen, insbesondere auf Landstraßen als Schwerpunkt von Unfällen. Aber auch innerorts, beispielsweise in Forchheim, Ebermannstadt, Eggolsheim, Pretzfeld und Heroldsbach, sind die Beamten mit gleich mehreren Messstellen vertreten.

