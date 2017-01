In Waischenfeld begann vor 50 Jahren der Aufbruch

Mit dem jungen Bürgermeister Hans Schweßinger kam Bewegung in die kleine Stadt — Blick in die Lokalpresse des Jahres 1967 - vor 48 Minuten

WAISCHENFELD - 50 Jahre sind eine lange Zeit, eigentlich. Andererseits: Ein halbes Jahrhundert überblicken noch viele Zeitgenossen. In diesem Sinne schauen wir heute 50 Jahre zurück in die Geschichte der Stadt Waischenfeld.

Luftbild vom Ende der 1950er Jahre. Gut zu erkennen: das mächtige Rentamt (ehemaliges Finanzamt) unten rechts der L-förmige Bau, die Tankstelle Seeger links am Ortsende, der alte Gasthof Post mit alten Nebengebäuden und einiges andere.



Im Jahr 1967, also vor 50 Jahren, erlebte die Stadt einen wirtschaftlichen Aufbruch. Ausgelöst hat diesen „Boom“ der ein Jahr zuvor als Bürgermeister gewählte, damals erst 27-jährige Bäckermeister Hans Schweßinger.

Das Waischenfelder Freibad, gebaut in den 1930er Jahren, vor dem Umbau zu einer modernen Badestätte. © Repros: Reinhard Löwisch



Zum 1. Januar übernahm die Stadt das Freibad, das bisher vom Heimatverein in Eigenregie geführt wurde. Schon damals war den Gemeinderäten bewusst, „dass das Schwimmbad für die Gemeinde wohl immer ein Zuschussbetrieb sein wird, andererseits aber Waischenfeld schon als Fremdenverkehrsort seine Badeanstalt erhalten muss“. Der Grund für die Rückgabe: der desolate Zustand des Freibades. Daher gab es Überlegungen im Rathaus, „ob man nicht eine grundlegende Neugestaltung im Auge behalten sollte“, schrieb die Lokalpresse.

Im März war der Wasserleitungsbau in der Hauptstraße das beherrschende Thema, denn damit kam Waischenfeld erstmals in den Genuss eines Gehsteiges. In einer Bürgerversammlung berichtete Schweßinger von den Plänen, neben einer neuen Volksschule auch ein neues Mehrzweckhaus für Feuerwehr und Malteser bauen zu wollen. Im Juni wurde, als letzter im Landkreis Ebermannstadt, der Waischenfelder „Landwirtschaftliche Berufsschulverband“ aufgelöst.

Peter und Paul am 29.6. war vor 50 Jahren noch ein Waischenfelder Feiertag — wie auch der Annatag im Juli. In der Lokalzeitung wird berichtet: Die Gläubigen finden sich schon am Nachmittag an der kleinen Kapelle am Eingang zum Bergfriedhof ein, um zu den heiligen vierzehn Nothelfern zu beten. Gegen Abend gesellen sich Eltern mit ihren Kindern dazu, die Lampions mitbringen. Und wenn die Dämmerung herein bricht, beginnt von hier aus eine Lichterprozession hinunter ins Tal zur Stadtkapelle. Zum Ende des Schuljahres ist Oberlehrer Leo Hein in den Ruhestand verabschiedet worden. Der gebürtige Schlesier war bei den Schülern beliebt, aber auch berüchtigt. Er konnte sehr gut Geige spielen und spannend aus der Vergangenheit berichten, er hatte aber auch eine Rute, die er bei unaufmerksamen Schülern gerne einsetzte, indem er quer über die auf der Schulbank liegende ausgestreckte Hand „fitzelte“.

Im August verunglückte der Waischenfelder Heinz Zobel mit seinem Moped schwer, als er eine Tanzveranstaltung in Plankenfels besuchen wollte. Bei der Nankendorfer Brücke geriet er ins Schleudern, flog durch die Luft und landete an einen Türpfosten des Brauhauses.

Hans Pschorn, begnadeter Volksmusiker, feierte im August 50.Geburtstag. Als Mitglied tschechischer Militärkapellen erhielt er jene musikalische Ausbildung, die ihn befähigte, die verschiedensten Instrumente zu spielen und das Wissen auch weiterzugeben. Bei Kriegsende kam er nach Waischenfeld. Ein kleines Häuflein Musikanten fand er zwar vor, aber es reichte nur zur Kirchenmusik.

Neue Blasmusik

So fing Hans Pschorn in den 50er Jahren mit jungen Leuten von vorne an und gründete die Waischenfelder Blasmusik neu, nachdem sie während des Zweiten Weltkrieges auseinandergerissen worden war.

Ebenfalls 50 wurde in diesem Jahr Poldi Schmitt, die erste auswärtige Unternehmerin der Stadt. Im Juni 1959 gründete sie in Waischenfeld einen Zweigbetrieb ihrer Wäscherei und Näherei. Als sie hierher zog, baute sie den Betrieb aus. „Für Waischenfeld ist dieser Betrieb nicht nur von Bedeutung, weil er 30 Frauen und jungen Mädchen feste Arbeitsplätze bietet, sondern auch, weil er im ehemaligen Finanzamtsgebäude zur Miete untergebracht ist, so dass dieses alte mächtige Gebäude wenigstens eine einigermaßen praktische Verwendung findet“, so die Lokalpresse. Ende September erschien zum ersten Mal die Kirchenzeitung „St.-Johannes-Bote“. Darin kündigte Pfarrer Völker eine umfassende Renovierung der Stadtpfarrkirche an, inklusive Heizung, damit die Gläubigen im Gottesdienst künftig nicht mehr frieren müssen.

REINHARD LÖWISCH