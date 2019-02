In Weißenohe kommt das Licht von unten

WEISSENOHE - Unruhe kam in der Bürgerversammlung auf, als Bürgermeister Rudolf Braun zur geplanten Umgestaltung des Plärrers in Betracht zog, dass die Bäume von unten her künstlich beleuchtet werden könnten. Denn den Bürgern erscheint es wichtiger, dass im Ortsteil Dorfhaus erst einmal die Straßen instand gesetzt werden.

Die Umgestaltung des Weißenoher Plärrers ist mit 570 000 Euro veranschlagt, da fühlen sich die Dorfhausener erst einmal benachteiligt. © Foto: Rolf Riedel



Harmonie gab es aber auch. Eingangs hatte der Bürgermeister über die finanzielle Situation im Ort informiert, der 1138 Einwohner zählt und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 435 Euro ausweist. In den letzten sechs Jahren, so die Bürgermeister-Info, wurden keine neuen Schulden gemacht, seit drei Jahren benötigt man keine Kassenkredite, die letzte Darlehensaufnahme erfolgte im Jahr 2013. Bei den Einnahmen sind es die Ausgleichszahlungen von 670 000 Euro und die Gewerbesteuer mit 330 000 Euro, sowie die Schlüsselzuweisung von 370 000 Euro, die zu Buche schlagen. Nur die Kreisumlage in Höhe von 481 000 Euro ist ein größerer Ausgaben-Posten.

Neuer Wanderparkplatz

Der Bau des neuen Wanderparkplatzes am Festgelände dürfte 250 000 Euro kosten, die Umgestaltung des Plärrers ist mit 570 000 Euro veranschlagt, allerdings gibt es dafür auch Fördermittel. Bürgersteige und Grünflächen sollen an der Dorfhauser und an der Hauptstraße angelegt werden; auch die Verkehrslenkung soll sicherer werden. Dabei wird die Straße eine Verengung auf fünf bis etwa 5,50 Meter erfahren und die Gehsteige werden breiter. Der Bau bedingt mindestens während der Zeit von vier Monaten eine Totalsperrung. Man will auch gleich die maroden Wasser- und Kanalrohre erneuern, was noch einmal 170 000 Euro kosten wird und die Bürger mit einbeziehen dürfte. Das Zentrum von Weißenohe erhalte durch diese Maßnahmen ein deutlich sichtbares "Face-Lifting". Die Pläne liegen vor, die Fördermittelzusagen ebenso, nun kann die Ausschreibung erfolgen. Der Bürgermeister hofft, trotz des Baubooms die Planungen punktgetreu umsetzen zu können.

Nicht ohne gespannt zu sein, verfolgten die Gäste auch die jüngsten Entwicklungen des Projektes "Chorakademie im Kloster Weißenohe". Laut Bürgermeister Braun haben sich die Kosten auf 18 Millionen Euro erhöht. Dafür rechnen die Initiatoren, zu denen auch die Gemeinde Weißenohe gehört, mit Fördermitteln in Höhe von 15,2 Millionen, die allerdings noch nicht alle gesichert sind.

Seniorenbeauftragter und Gemeinderat Reinhard Schuhmann, (SPD und WGArbN) der sich dieses Amt mit der Gemeinderätin Gertraud Eckert teilt, warb für die Seniorennachmittage, die jeden letzten Mittwoch im Monat in der Jägerstube in der Brauereigaststätte stattfinden. Schuhmann machte auch auf andere Aktivitäten aufmerksam.

Die Bürger bewegte dann noch die Frage, ob die Kanalgebühren absehbar abgesenkt werden. Bürgermeister Braun konnte keine Zusagen geben. Der Punkt sei von der Zweckgemeinschaft abhängig und von auftretenden Schäden nach der Frostperiode.

Dorfhaus will nicht mehr warten

Der schlechte Zustand der Straßen in Dorfhaus war ein weiteres Thema. Sprecher, Gemeinderat und Kreisbrandmeister Thomas Windisch präzisierte die Wünsche der Dorfhauser Bürgerinnen und Bürger, die sich schon zu lange vertröstet fühlen. Bürgermeister Braun verwies auf die lange geplante und längst fällige Dorferneuerung, die der Initiative der Bevölkerung bedarf.

Thomas Windisch will sich verstärkt kümmern, damit das Projekt realisiert werde. Auf die Frage, wann der Bauhof verlagert wird, antwortete der Bürgermeister, dass die Neuausrichtung bereits erfolgt sei, die Zusammenarbeit funktioniert. Verschiedene Geräte befinden sich bereits in Igensdorf. Die 45 Besucher verließen weitgehend zufrieden die Versammlung.

