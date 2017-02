Zu Ross, zu Fuß oder auf dem hohen Wagen: Die Teilnahme am Faschingsumzug am Faschingsdienstag gehört zu den Pflichtaufgaben aller Hiltpoltsteiner Vereine. Auch in diesem Jahr versammelten sich viele Menschen, um den Gaudiwum zu bestaunen. Wer sich klug positionierte, konnte ihn sogar gleich zweimal sehen. Wie andernorts wurde auch in der Marktgemeinde im Landkreis Forchheim nicht mit Kritik an der weltpolitischen Lage gespart. © Rolf Riedel