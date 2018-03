Insert Coin rockten in Forchheim

FORCHHEIM - Altes Eisen? Eingerostet? Von wegen! Die Forchheimer Kult-Band „Insert Coin“ erschüttert seit 38 Jahren die Bühne — und das Innere ihrer Zuhörer. Beim KulturPuls im Kolpingshaus feierten rund 320 Hardrock-Fans auf Einladung des Jungen Theaters und der Musikerinitiative Megafon mit ihren Idolen — bekamen aber auch hoffnungsvollen Nachwuchs zu hören.

Älter, aber kein bisschen milde: Insert Coin rockten richtig ab. Foto: Udo Güldner



Sollte da nicht die „dienstälteste Hardrock-Band“ Forchheims, Deutschlands, vielleicht sogar der Welt die stählernen Saiten in Angst und Schrecken versetzen? Am Mikrophon stand jedoch ein zwölfjähriger Junge, der sich sechs Jahre lang auf diesen einen Moment vorbereitet hatte. Lukas Erlwein aus Heroldsbach-Poppendorf hatte nur eine Gitarre, zwei Songs und jede Menge Humor mitgebracht. Sang er doch von Zombies, die den „Cranberries“ einst über den Weg gelaufen waren, während sein Onkel Klaus Backer aus dem Zwielicht neben der Bühne zuhörte.

Bei den „Backer-Festspielen“ ging es mit der neugegründeten Vorband „NoEscape“ nahtlos weiter. Daniela „Dani“ Backer (Forchheim), die Tochter des Insert Coin-Bassisten, und ihre eisenbereiften Metalheads André Merx (Forchheim) an der Gitarre, Max Freist (Bamberg) am Bass und Marcel Meißner (Wimmelbach) am Schlagzeug waren bei Billy Talent in die Punk-Lehre gegangen.

Für seine Freunde von Insert Coin hatte Licht- und Tontechniker Martin Wohlleib aus Neunkirchen eine zusätzliche Scheinwerfer-Brücke angebracht, um die inzwischen weithin ergrauten Herren von hinten oben in ein milderes Licht zu tauchen. Der großzügig herumwabernde Trockeneis-Nebel tat ein übriges. Zudem klang der Sound zwar abgeklärt, aber auch von einer jungenhaften Frische.Der hitzigen Atmosphäre der Lichtstrahler entkam Thomas „Tommy“ Puppich in kurzen Hosen. Was bei dem Schlagzeuger nur auffiel, wenn er seinen Platz im Hintergrund einmal verließ.

Ein Privileg, das Harald „Harry“ Rödel nicht vergönnt war. Der Keyboarder blieb das mehr als dreistündige Konzert über zumindest optisch im Schatten seiner Kollegen, wusste sich jedoch mit akustischen Mitteln wie bei Ozzy Osbournes „Shot in the dark“ mehrfach ins Zentrum des Geschehens zu tasten.

You better run

Der verletzlichen, poetischen Seite des Hardrock und seines jüngeren, aber vorlauteren Bruders, des Heavy Metal, lieh Dave Scholler seine Stimme. Sie erzählte von Verfall und Verlust, von Schmerzen und Schrecken, von Tod und Verzweiflung. So riet er den Zuhörern kurz vor der Pause auch, es Motörhead gleichzutun: „You better run“.

Einziges verbliebenes Gründungsmitglied bei Insert Coin ist Karl-Heinz „Charlie“ Pichl. Mit seiner Gitarre machte er fast vier Jahrzehnte über seine Zuhörer mit den „Perfect strangers“ bekannt, die sogar Deep Purple unbekannt geblieben waren. Oder er weinte mit seinen Fingern über einen und mit einem blinden Mann, dem dieselbe Kultband den ganzen Weltschmerz in die Stimme gelegt hatte.

Stoische Ruhe

Vom Blues war einige Schritte weiter nichts zu verspüren. Die Spielfreude blitzte immer wieder in Klaus „Faxe“ Backers Gesicht auf, während er mit stoischer Ruhe seinem Bass die letzten rhythmischen Geheimnisse entlockte. Nur das Headbanging bis zur Gehirnerschütterung fiel aus. Weil ein Großteil des Publikums seit dem letzten, epochalen Konzert im Kolpingsaal vor 13 Jahren mit ihren „Heroes of Metal“ mitgealtert war. Oder wie es Charlie Pichl ausdrückte: „Die ganzen alten Säcke sind da!“ Es klang wie eine Liebeserklärung.