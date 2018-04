Instawalk in Schloss Thurn: Motivsuche im Freizeitpark

FORCHHEIM - Zwischen Schlossmauern und Actionshows lernten engagierte Freizeit-Fotografen beim Forchheimer "Instawalk" Thurn durch die Kameralinse neu kennen. Allen Teilnehmern gelang es, tolle Motive einzufangen. Im August können die besten "Forchheim-Shots" in einer Ausstellung in der Stadtbücherei bestaunt werden.

Das gemeinsame Hobby verbindet. Auf der Tribüne im Freizeitpark Thurn suchen die Fotografen nach Motiven, mit denen sie dann auf der Ausstellung glänzen können. © Foto: Nina Eichenmüller



"Instagram hat sich seit den letzten Jahren entwickelt. Früher waren es nur Selfies, heute gibt es richtige Communities", kommentiert Lorena Oßmann, Fotografin beim Instawalk das Foto-Netzwerk. In Instagram steckt das Potenzial, Orte wie Forchheim bekannter zu machen und von der schönsten Seite zu präsentieren.

Diese Chance nutzt die Stadt Forchheim für sich und veranstaltet zum zweiten mal einen Instagram-Contest. Alle Bilder, die zwischen dem 15. Januar und dem 15. Juni 2018 auf der Plattform mit dem Hashtag "#forchheimshots18" veröffentlicht werden, nehmen an dem Wettbewerb teil.

Mehr Bewerber als Plätze

Die 100 schönsten Fotos werden in der Stadtbücherei ausgestellt und können von den Besuchern bewertet werden. Damit bei den Bildern auch besondere Orte in und um Forchheim gezeigt werden, organisiert der Initiator der Ausstellung, Matthias Hösch, Fotospaziergänge. Nachdem im letzten Jahr die Innenstadt und das Annafest Motive für die Fotobegeisterten lieferten, konnte man beim ersten "Instawalk" am vergangenen Samstag Schloss Thurn von einer neuen Seite kennenlernen.

Für die Teilnahme am Fotospaziergang gingen so viele Bewerbungen ein, dass der Organisator die Anzahl auf 15 Fotografen begrenzen musste. "Instagram ist jetzt noch mehr publik geworden. Ich finde, man merkt auch, dass wir durch Forchheimshots was erreicht haben", so der Initiator. Professionell ausgestattet mit verschiedenen Kameras, Stativen und weiterem Zubehör für den perfekten Schuss, ging es in den Thurner Park. Benedikt Graf Bentzel war von der Aktion begeistert und gewährte den Teilnehmern Einblicke in die Anlage, die man als normaler Besucher nicht zu Gesicht bekommt.

Blick hinter die Kulissen

Nach einer kleinen, informativen Führung durch die alten Gemäuer schwirrten die Teilnehmer umher und lichteten die Parkanlage von allen Seiten ab. Hinter den Kulissen der Rittershow gab es nicht nur einmalige Fotomotive zu entdecken, sondern vor allem auch einen Einblick in die Arbeit hinter Trubel und Schauspiel.

Auch Sonja Schrüfer und ihre Enkelin Enya Zeitler sind begeistert dabei. "Ich fotografiere schon länger und bin durch die Ausstellung letztes Jahr zufällig darauf aufmerksam geworden. Jetzt hab ich mich dieses Jahr einfach mal beworben und bin froh, dass ich genommen wurde", freut sich die leidenschaftliche Fotografin.

Auf Instagram sind bereits einige Fotos vom Wettbewerb zu finden und man kann erkennen, dass es die Jury nicht leicht haben wird, die Besten zu ermitteln.

Im Mai und Juni gibt es zwei weitere Fotospaziergänge für alle, deren perfekter "Forchheim-Shot" noch aussteht.

NINA EICHENMÜLLER