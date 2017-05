In dem altehrwürdigen Schulhaus in Forchheim entstand der zweite Teil eines Fantasy-Trailers, dessen erste Sequenzen im Januar in Wiesenthau abgedreht wurden. Michelle Tönnies und Carolin Koch aus München sowie Saskia Most aus Fulda haben ein klares Ziel vor Augen: Die Fantasy-Fernsehserie "Schloss Makani" zu realisieren. Wir durften einen ersten Blick auf die Dreharbeiten im Herder-Gymnasium werfen.