Irreführung? Ärger um Toilettenschild in Forchheim

Stadt will nach Hinweis einer NN-Leserin nutzlos gewordenes Schild abhängen - vor 5 Minuten

FORCHHEIM - "Mit diesem Schild werden Menschen mit Behinderung in die Irre geführt", schimpft Irene Böhm aus Forchheim. Zeitungsleser wüssten zwar, dass die Behindertentoilette im Historischen Rathaus wegen Sanierung bis auf Weiteres geschlossen ist. Aber einigen Passanten könnte es passieren, dass sie "den beschwerlichen Weg über das Kopfsteinpflaster" vergeblich zurücklegten.

Eigentlich sind die Behindertentoiletten wegen der Rathaussanierung geschlossen. Das Schild hängt aber weiterhin. © Roland Huber



„Das Schild kannte ich nicht. Ich werde aber gleich den Bauhof beauftragen, das Schild zuzuhängen“, so Britta Kurth, Pressesprecherin der Stadt Forchheim.

Die nächstgelegene Behindertentoilette befindet sich in der Tiefgarage am Paradeplatz. Gerade Touristen könnten das nicht wissen, beanstandet Böhm. Auf der Internetseite der Stadt habe sie keinen Hinweis gefunden, so die 57-Jährige. Sie wünscht sich, dass mehr an Menschen mit Behinderung gedacht wird. Denn: „Barrierefreiheit betrifft uns alle.“

