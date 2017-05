Ja zum Kolpinghaus, nein zum Neubau einer Stadthalle

Betriebskostenzuschuss für Kolpingverein - Kolonnenhaus soll "Haus der Musik" werden - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Die Stadträte des Planungs- und Umweltausschusses haben sich in einer hoch emotionalen, mehr als viereinhalbstündigen Sitzung am Dienstagabend dafür entschieden, das Kolpinghaus auch weiterhin als Veranstaltungsort zu nutzen.

Die Stadt will das Kolpinghaus auch weiterhin als Veranstaltungsort nutzen. © Ralf Rödel



Die Stadt will das Kolpinghaus auch weiterhin als Veranstaltungsort nutzen. Foto: Ralf Rödel



Planungssicherheit für den Kolpingverein: Die Stadträte des Planungs- und Umweltausschusses haben sich dafür ausgesprochen, das Kolpinghaus als Veranstaltungsort weiter zu nutzen und zwar mindestens so lange, bis die Sanierung und der Umbau des Rathauses fertig gestellt sind. Der Kolpingverein soll darüberhinaus einen Betriebskostenzuschuss erhalten, das Kolonnenhaus in der Hornschuchallee, in dem momentan noch die VHS beheimatet ist, soll zum Haus der Musik werden.

Eine neue Stadthalle für 800 Besucher mit geschätzten Baukosten von rund 7 Millionen Euro ist damit vom Tisch.