Ja zur GroKo: Das sagen Politiker aus Stadt und Landkreis

Von "Klares Votum" bis "akzeptable Notlösung": Wir haben Statements aus Stadt und Landkreis eingeholt - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Zwei Drittel der SPD haben beim Mitgliederentscheid am vergangenen Wochenende mit „Ja“ und damit für eine große Koalition gestimmt. Zur Neuauflage eines schwarz-roten Bündnisses haben wir Politiker-Stimmen zusammengetragen:

Die Stimmen sind ausgezählt, das Votum eindeutig: 66 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten für die GroKo © dpa/Kay Nietfeld



Die Stimmen sind ausgezählt, das Votum eindeutig: 66 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten für die GroKo Foto: dpa/Kay Nietfeld



„Ich bin froh über das Ergebnis des Mitgliederentscheids“, schreibt SPD Bundestagsabgeordneter Andreas Schwarz in seinem Statement. „Die SPD-Mitglieder haben aus meiner Sicht eine kluge und richtige Entscheidung getroffen. Die extrem große Beteiligung an der Abstimmung zeigt, dass die SPD lebt. Die SPD ist eben die Partei in Deutschland, die ihren Mitgliedern auch ganz reales Mitgestalten ermöglicht. Ich möchte diese Energie jetzt nutzen, um mit allen Mitgliedern, auch mit denen, die mit Nein gestimmt haben, kraftvoll die SPD zu erneuern und gemeinsam dafür zu kämpfen, dass wir beim nächsten Mitgliederentscheid über eine sozialdemokratische Kanzlerin oder einen sozialdemokratischen Kanzler abstimmen. Dafür braucht es eine SPD, die gemeinsam, geschlossen und entschlossen in die Zukunft blickt."

„78 Prozent Beteiligung ist ein starkes Signal“, konstatiert Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD). „Dass sich zwei Drittel für die Groko ausgesprochen haben, ist ein deutliches Votum und somit auch ein klares Signal. Nun geht darum, das Beste daraus zu machen.“

Laurenz Kuhmann sieht das überraschend eindeutige GroKo-Ja als deutliche Aussage: „Wir wollen Verantwortung übernehmen.“ Der SPD-Kreisvorsitzende hat auch keine Sorge, dass die Positionsdebatte zwischen SPD und Jusos der Partei geschadet hat. Im Gegenteil: Der 35-Jährige sieht die SPD gestärkt aus der GroKo-Abstimmung hervorgehen. „Wir haben mit gegenseitigem Respekt diskutiert und gezeigt, dass wir Demokratie leben und jede Stimme für uns zählt.“

Was sagen die Jusos in Stadt und Landkreis Forchheim dazu?

Er sei natürlich erstmal enttäuscht gewesen, sagt Paul Wichtermann, Kreisvorsitzender der Jusos. Schließlich habe er sich klar zu „No Groko“ bekannt. Aber: Die Mitgliederbefragung sei ein demokratischer Prozess gewesen mit hoher Wahlbeteiligung. Deshalb: „Die Entscheidung gilt es zu akzeptieren.“ SPD und Jusos hätten sowieso das gleich Ziel, nur eben unterschiedliche Vorstellung vom Weg dorthin gehabt, sagt der 19-jährige Schüler. Das Thema Gerechtigkeit steht für ihn an oberster Stelle. Sein Stellvertreter Richard Schmidt aus Hausen hat das „Ja“ zwar erwartet, dass die Zustimmung mit 66 Prozent so deutlich ausfällt allerdings nicht. Man habe in den vergangenen Wochen durchaus kontrovers über die GroKo diskutiert bei den Kreis-Jusos, die Mehrheit sei allerdings dagegen gewesen. Es sei eine akzeptable Notlösung, findet Schmidt. Für den 21-Jährigen hat die SPD ihre Personal- und Positionierung-Debatte zu sehr öffentlich geführt, statt zunächst die Dinge intern und mit der Basis zu klären. Jetzt sei wichtig, dass Antworten gefunden werden, für was SPD und Deutschland in zehn bis 15 Jahren stehen sollen.