Jahn-Umzug ist auf den Weg gebracht

Stadtrat stellt mit Beschlusspaket Weichen für Großprojekt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ein millionenschweres Forchheimer Großprojekt ist nach zwischenzeitlichen Irritationen auf den Weg gebracht. Der Stadtrat stellte in einer Sondersitzung die Weichen für die Umsiedlung der Sportvereine SpVgg Jahn und ATSV sowie Entwicklung eines neuen innerstädtischen Wohnquartiers.

So könnte das Philosophen-Viertel am Jahn in wenigen Jahren aussehen. Foto: Dignus Immobilien



Nach rund sieben Stunden, in denen der Hamburger Investor Dignus und die beteiligten Vereine ihre Planungen vorstellten, einigte sich das Gremium einvernehmlich auf ein Beschlusspaket. Das teilt die Stadt-Pressestelle mit. In nicht-öffentlichen Beratungen konnte nach Informationen dieser Zeitung ein wesentliches Hindernis ausgeräumt werden.

Der Planungsausschuss hatte im März 2016 den Verzicht des städtischen Rückübertragungsrechts beim Verkauf des Jahn-Geländes an Bedingungen geknüpft. Der Verein, der sich mit der Umsiedlung finanziell konsolidieren und 600000 Euro Schulden abstreifen will, sollte im Norden ein neuerliches Rückübertragungsrecht einräumen und dafür 19000 Quadratmeter, die der Verkaufsfläche entsprechen, in Eigentum erwerben. Mit der neuerlichen Entscheidung wird den komplizierten Besitzverhältnissen am künftigen Standort Rechnung getragen. Der überwiegende Teil des 40000 Quadratmeter umfassenden Areals steht lediglich per Erbpacht zur Verfügung.

Geht es nach den Planern, sollen dann auf dem alten Vereinsgelände nördlich der Jahn-Straße, "Philosophenviertel" genannt, bis zum Bezug im Jahr 2021 fast 300 Wohnungen entstehen.