Jobangebot: Als Ranger in der Fränkischen Schweiz

FRÄNKISCHE SCHWEIZ - Der Geopark Bayern-Böhmen bildet ab Oktober 2018 auch für die Fränkische Schweiz weitere Geopark-Ranger aus, Bewerbungsfrist läuft.

In den Wäldern und Wiesen der Fränkischen Schweiz sind die Ranger unterwegs. Foto: privat



Zu dem Lehrgang in Zusammenarbeit mit der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege in Bayern (ANL) findet am Donnerstag, 26. Juli, im Haus der katholischen Kirchenstiftung in Tüchersfeld (neben der Kirche), 19 Uhr, eine Informationsveranstaltung statt.

Geopark-Projektleiter Andreas Peterek wird dabei den Lehrgang und das Bewerbungsverfahren erläutern. Die Ausbildung steht allen an der Natur und Geologie interessierten Personen offen und dauert acht Monate. Die Schulung findet blockweise an mehreren Wochenenden und Werktagen statt.

Zu den Infoveranstaltungen wird um Anmeldung gebeten unter Telefon (0 96 02) 9 39 81 66. www.geopark-bayern.de