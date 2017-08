Johanniter suchen in und um Forchheim Förderer

Mitarbeiter sind ab 7. August unterwegs und sammeln Spenden - vor 17 Minuten

FORCHHEIM - Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Oberfranken ist seit über 45 Jahren im karitativen und sozialen Bereich aktiv und beschäftigt derzeit etwa 180 hauptamtliche Mitarbeiter sowie knapp 300 ehrenamtliche Helfer. Ab dem 7. August sind die Johanniter wieder in Forchheim und Umgebung unterwegs, um weitere Förderer zu gewinnen.

Die Johanniter sind ab 7. August wirder in und um Forchheim unterwegs und sammeln Spenden. © dpa



Die Johanniter sind ab 7. August wirder in und um Forchheim unterwegs und sammeln Spenden. Foto: dpa



Zu den Aufgaben des Regionalverbandes zählen heute unter anderem Rettungs-, Sanitäts- und Fahrdienst sowie Erste-Hilfe-Ausbildung, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus betreibt die Hilfsorganisation in der Region viele soziale Projekte. Ab dem 7. August sind die Johanniter deshalb in Forchheim und Umgebung unterwegs, um weitere Förderer zu gewinnen.

Mithilfe der Fördermitglieder im Regionalverband Oberfranken wurde beispielsweise im vergangenen Jahr Lacrima, das Zentrum für trauernde Kinder aufgebaut, die den Tod von Mutter oder Vater, Schwester oder Bruder erleben mussten. Alle zwei Wochen treffen sich die Kinder zur Gruppenstunde. Dort gibt es Platz für Wut und Tränen. Jedes Kind kann bei Lacrima seinen eigenen Weg und sein eigenes Tempo finden, um den Trauerprozess zu bewältigen.

Weitere soziale Projekte der oberfränkischen Johanniter ist zum Beispiel die Demenzbetreuung, bei der demenzkranke Menschen von speziell ausgebildeten ehrenamtlichen Helfern betreut werden. Als Fördermitglied könne jeder dazu beitragen, dass solche Angebote dauerhaft bestehen blieben, heißt es in der Mitteilung. Der Verein sei auf Mitgliedsbeiträge von Förderern und auf Spenden angewiesen.

Wenn es klingelt: Die Mitarbeiter der Johanniter führen einen Dienstausweis bei sich, tragen Dienstkleidung und dürfen kein Bargeld, Schecks oder Sachspenden annehmen.