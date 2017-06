Mehr als 1000 Höhenmeter auf schmalen Pfaden mit Wurzeln und Steinen: Der Lauf am Frankenweg am Sonntag hatte es in sich. Der Frankenweg verbindet unter anderem die fränkische Schweiz mit dem fränkischen Seenland - und seit 2009 findet dort auch ein gleichnamiges Rennen für Crossläufer, Nordic Walker und Wanderer statt.