Es ist winterlich kalt, doch auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt spürt man davon nichts. Am Freitag heizten die brasilianischen Trommler auf dem Rathausplatz ordentlich ein. Samba und Dudelsack inklusive.

Am frühen Samstagmorgen übersah ein 24-Jähriger bei einem Überholmanöver einen Hyundai und fuhr auf den Wagen auf. Daraufhin kam das Fahrzeug von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich in einem Graben liegen. Die beiden Insassen verletzten sich schwer.

Am Donnerstagabend übersah eine 44-jährige Golf-Fahrerin eine rote Ampel in der Bayreuther Straße in Igensdorf. Zwei Passanten, die bei gerade die Straße überquerten, wurden von dem Auto erfasst und verletzt.