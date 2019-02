Jugendliche klauen Kondome und Parfum in Forchheim

Polizei übergab 14- und 15-Jährige an ihre Eltern

FORCHHEIM - Eine 14- und eine 15-jährige Jugendliche wurden am Freitagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Bamberger Straße in Forchheim beim Diebstahl von Kondomen erwischt. Zudem hatten die Mädchen auch Zigaretten und hochwertiges Parfum in ihre Taschen eingepackt.

Damit nicht genug: Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme kam noch weiteres Diebesgut zu Tage, das die Mädchen in der Handtasche versteckt hatten. Dabei handelte es sich um hochwertiges Parfüm, Zigaretten und eine sogenannte "Ziggi"-Karte, mit der Zigaretten an Automaten gelöst werden können. Die 15-Jährige hatte zudem eine unterschlagene EC-Karte ihres Vaters in ihrem BH versteckt.

Woher die Mädchen die "Ziggi"-Karte haben, die normalerweise nur von Gastronomen benutzt wird, ist, ebenso wie der Ladendiebstahl Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die beiden Jugendlichen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.

