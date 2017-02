Junge Italienerinnen schauen sich Forchheim an

FORCHHEIM - Im Sprach-Austausch geht das Herder-Gymnasium in Forchheim neue Wege. Vier Schülerinnen aus dem italienischen Bergamo sind für acht Wochen zu Besuch in Forchheim. Den NN haben sie erzählt, auf welche Kuriositäten sie hier gestoßen sind.

Sara, Jessica, Francesca und Giorgia (von links) sind als Austauschschülerinnen am Herder-Gymnasium. Betreut werden die vier Italienerinnen von Oberstudienrätin Gabriella Pizzolla (rechts). © Foto: Ralf Rödel



„Die Deutschen essen ganz viel Brot und so viel Butter“, das ist das erste, was Sara zu den Essgewohnheiten einfällt. „Die Forchheimer essen so viele Äpfel und trinken sogar den Saft von Äpfeln“, fügt Jessica lachend hinzu.

Seit den Weihnachtsferien sind Sara, Jessica, Francesca und Giorgia als Sprachschülerinnen zu Gast am Forchheimer Herder-Gymnasium. Seit dem Jahr 2010 gibt es den Austausch zwischen dem „Liceo Linguistico Giovanni Falcone“ aus dem norditalienischen Bergamo.

„Seit diesem Schuljahr gibt es erstmals den Gruppenschüleraustausch ,Due mesi all estero‘, der die Schüler für acht Wochen ins Austauschgymnasium schickt“, erzählt Italienischlehrerin Gabriella Pizzolla, die den Kontakt zum italienischen Gymnasium seit vielen Jahren intensiv pflegt.

Der Vorteil des Intensiv-Sprachkurses liegt dabei für Pizzolla klar auf der Hand: Durch die lange Austauschzeit können die Gast-Schüler „voll integriert“ werden in den Schulalltag, die Lernerfolge sind groß. „Als wenn’s unsere eigenen Schüler wären“, gehe man mit den Teenagern um. Der Stundenplan der Gastschülerinnen ist flexibel, erzählt Pizzolla, je nach Schulfach besuchen die Teenager auch schon mal die 5. und 7. Klasse. Untereinander halten die Teenager, die beneidenswert gut Deutsch sprechen, über WhatsApp Kontakt zueinander.

Bei Gastfamilien in Forchheim, Adelsdorf, Hallerndorf und Heroldsbach sind die vier 17-jährigen Italienerinnen für zwei Monate untergebracht und leben dort das typisch deutsche Familienleben. „Naturalmente“, so Francesca, werde auch in der Küche und beim Einräumen der Spülmaschine geholfen, zusammen mache man Ausflüge.

Mit den Austauschschülern waren sie am Wochenende im Tanzkurs und hatten „viel Spaß“. „Das Wochenende in Deutschland ist so lang“, so die vier 17-Jährigen unisono. Denn zu Hause in Bergamo, da hätten sie auch am Samstag Schule und nur am Sonntag frei.

Doch auch im deutschen Schulalltag läuft der Schulbetrieb in Italien für die Mädchen im Hintergrund weiter: „Daheim müssen wir alle Prüfungen nachholen“, erzählen die vier, „uns wird nichts erlassen“, davor haben alle „ein bisschen viel Angst“.

Was die vier von ihren Forchheimer Erlebnissen mit nach Hause nehmen? „In Deutschland ist es viel kälter als Italien“, sagt Sara spontan, die „so viel Schnee“ noch nie gesehen hat. Ein neues Lieblingsessen haben die vier auch: „Nürnberger mit Kartoffelbrei“ und natürlich: Schäuferla mit Kloß, „diese runden Kugeln aus Kartoffeln“.

