Junge und Mädchen prügeln sich am Kellerwald

18-Jähriger wollte helfen und fing sich Schlag ins Gesicht ein - vor 47 Minuten

FORCHHEIM - In der Unteren Kellerstraße in Forchheim ist es am Dienstagabend zu einem handfesten Streit gekommen: Laut Polizei prügelten sich ein 17-Jähriger und eine 15-Jährige.

Als eine 18-Jähriger der Schülerin schließlich zu Hilfe kommen wollte, wurde er von dem anderen Jugendlichen ins Gesicht geschlagen.

Die Polizei ermittelt.