Junger Forchheimer half beim ASB mit - neben der Schule

Tobias Tscherner über sein Freiwilliges Soziales Schuljahr - vor 14 Minuten

FORCHHEIM - Tobias Tscherner (14) hat sein Freiwilliges Soziales Schuljahr (FSSJ) beim ASB Forchheim abgeleistet, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Tobias Tscherner (Mi.) beim Kartenspielen in der Wohngruppe. Foto: ASB Forchheim



Tscherner war durch die Erzählungen seines Bekannten Stefan Mauser auf den ASB aufmerksam geworden. Während seines schulbegleitenden Praktikums, das 80 Stunden zwischen 1. Oktober 2016 bis zum 31. Juli 2017 umfasste, hatte Tobias die Möglichkeit, in der Wohngruppe Orange zusammen mit den Mitarbeitern und den Bewohnern den Alltag im ASB-Wohnheim kennen zu lernen.

Die Aufgabe sei eine wertvolle Erfahrung gewesen, die ihm viel Spaß gemacht habe, heißt es in einer Mitteilung des ASB. „Hier sind alle so nett und freundlich.“ Aber nicht nur den Tagesablauf der Wohngruppe, auch die vielfältigen Aufgaben in der Verwaltung und der Disposition lernte Tobias kennen.

Zu den Höhepunkten zählte für ihn die Fahrt mit dem großen 40-Sitzer-Bus vom Wohnheim in die Werkstatt der Lebenshilfe. Bisher hatte er kaum Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung, aber die anfängliche Scheu war schnell verflogen. Für die Zukunft will er sich auch noch im handwerklichen Bereich umsehen.

Zum Abschluss seines Freiwilligen Sozialen Schuljahres bekam Tobias noch einen Gutschein für einen Erste-Hilfe-Kurs beim ASB überreicht. Den wird er gut gebrauchen können, da er demnächst seinen Führerschein machen will.