Junges Theater bot eine Freak Show

FORCHHEIM - Im Rausch der Geräusche sah man Ukulelen blinken, PVC-Rohre pfeifen und das Rucksack-Didgeridoo sprechen. Das letzte Offene Podium des Jahres im Jungen Theater Forchheim (JTF) brachte vor Begeisterung muhende Zuhörer.

Vier haarige Weihnachtsengel und eine wildgewordene Ente mit Kurzauftritten auf der Talentbühne machten Laune in der Veranstaltung, die ein Wiedersehen brachte mit Joachim Kortner (78), der vor fast 40 Jahren im Forchheimer Gasthaus "Rotes Ross" seinen letzten Auftritt als Sänger und Gitarrist hatte.

Kortner arbeitete als Hauptschullehrer in Ebermannstadt und war – wie heute auch – dem Country, Folk und Rock verfallen. Wer dem ausdrucksstarken Gesang zuhörte, erkannte schnell, wer den jungen Joachim geprägt hatte. Rock-’n’-Roller wie Bill Haley und Elvis Presley und die Blueslegende Charles Brown, dessen "Driftin’ Blues" so wunderbar melodisch dahintrieb.

Dann watschelte "Der Ente" auf die Bühne und schwamm sogleich auf der Welle des Erfolges. Mit handgemachtem Techno und anderen lustigen Sachen riss Multi-Instrumentalist René Kraus aus Forchheim das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. Vor allem aber entpuppte sich "Der Ente" als fantastischer Musiker, der auf selbstgebauten Instrumenten auch jenseits der freakigen Show überzeugte.

Jeder gewann einen Spruch

Um an die Spendengelder des Publikums zu kommen, ein Eintritt wird offiziell ja nicht verlangt, müssen sich die Soko-Mitglieder immer etwas Neues ausdenken. Diesmal hatten sich Markus Schmitt, Jean-Francois Gaborieau, Wolfgang Badura und Rudi Neite in ziemlich weiße Schale geworfen. Als "schönste Weihnachtsengel der Welt" becircten sie die Zuhörer, zugunsten des armen Theaters Lose zu kaufen. Wobei schnell klar wurde, warum das Theater so wenig Geld hat — jedes Los gewann! Freilich nur glückskeksartige Sprüche und keine Kleinwagen.

Zwischendurch wechselte Hubert Forscht seine Rolle. Er war dann nicht mehr Soko-Mitbegründer oder JTF-Vorsitzender, sondern selbstständiger Unternehmer. In "Erzähl mal!" schilderte er Kapriolen aus so unterschiedlichen Berufen wie Krankenpfleger, Straßenbauarbeiter, Zahntechniker-Helfer, Bierfahrer und schließlich Schreiner.

Natürlich "die Wahrheit", weshalb es auch mit "Es war einmal" begann und dann slapstickhafte Elemente einbaute. Als er am Ende des wahnwitzigen Ausflugs in die Welt wieder im Jungen Theater angekommen war, wusste man gar nicht so genau, was er mit "Und das mache ich heute noch" gemeint hatte. Als Schreiner arbeiten oder Märchen erzählen . . .

Hinter der Theke gärte es

Der Forchheimer Claus Mainhardt (52) ist nicht nur Mitorganisator des Kneipenfetzt. Seit über einem Jahrzehnt ist der Braumeister auch ehrenamtlich hinter der Theke des Kulturkellers zu finden.

Hier gärte es wohl schon länger in ihm. Er erzählte, welche Ängste sich in den Köpfen der Menschen zusammenbrauen (lassen). Etwa die Angst der Forchheimer CSU vor den Roten. Nun merke man anhand des Oberbürgermeisters: "Der macht ja gar nichts." Viel realer sei die Gefahr, im Burker Wald von Ü 70-E-Bikern überrollt zu werden.

"So eine Band ist halt mal etwas lauter." Die Warnung Rudi Neites kam rechtzeitig, bevor der bis dahin wortlastige Abend dem Bluesrock und dem sanften Trash Metal anheimfiel. In ihren wilden Cover-Versionen überlebte Lenny Kravitz Dank eines Taxifahrers namens "Mr Cab Driver" den Großstadtdschungel und Stefan Stoppok schickte Willi Moll nach Afrika, wo er alles fand, nur keine Klischees. Eine Entdeckung war "Tightrope" des texanischen Rhythm-&-Blues-Sängers Stevie Ray Vaughan. Der musikalische Drahtseilakt gelang Johannes Mehlich (Bas) und Chris Weigl (Schlagzeug) von "Jung, schön und freundlich", die sich das nächste Kneipenfetzt warmspielten.

Das nächste Offene Podium lädt am Samstag, 20. Januar 2018, ab 20 Uhr ins Junge Theater Forchheim.

