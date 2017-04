Junges Theater im Rock-Rausch: Clubtour in Forchheim

Künstler ziehen weiter nach Bamberg, Coburg und Gößmannsreuth - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Von Indie-Pop über Punk Rock bis Hard Rock: Vier Bands haben beim Start der "Rock in Oberfranken"-Clubtour 2017 dem Jungen Theater in Forchheim gehörig eingeheizt.

Die aufgetretenen Bands waren die Sieger der lokalen Vorentscheide, es spielten jeweils 45 Minuten lang "The Rolling Chocolate Band" (Bayreuth), der Solo-Künstler "He Told Me To" (Coburg), "Rockbeton & The Mörtels" (Marktredwitz) und "The Attic" (Bamberg).

Wer die Musiker live erleben möchte, hat dazu am 27. April im Sound-n-Arts-Club in Bamberg, am 28. April im Domino in Coburg und am 29. April in der Kulturschule in Gößmannsreuth die Möglichkeit. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Julian Hörndlein