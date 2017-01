Junges Viererteam leitet künftig Feuerwehr in Neuses

NEUSES - Einen kompletten Führungswechsel der Vorstandschaft gab es bei den Neuwahlen der Freiwilligen Feuerwehr Neuses. Vier junge Mitglieder hatten sich bereit erklärt, die Führungsposten im Verein zu übernehmen. „Das ist eine Traumsituation, die sich andere Vereine nur wünschen können“, meinte dazu der scheidende Vorsitzende Michael Hofmann.

Alt und neu vereint auf einem Bild: Bei der Feuerwehr Neuses steht ein Generationenwechsel an. © privat



Er blickte in seinem Bericht auf die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres zurück. Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum der Ortswehr überstrahlten alles andere. An vier Festtagen besuchten mehr als 16 000 Besucher die Veranstaltungen im Festzelt. „Alles lief reibungslos, das Jubiläum war auch finanziell ein Erfolg“, resümierte Hofmann.

Den beiden Schirmherren, Landrat Hermann Ulm und Bürgermeister Claus Schwarzmann, überreichte Hofmann zum Dank Fotocollagen mit Impressionen vom Jubiläum. Beide lobten die „hervorragende Ausrichtung“ des großen Festes mit Kreisfeuerwehrtag und Kreisjugendfeuerwehr-Olympiade, bei dem sich die kleine Ortswehr selbst übertroffen habe. „Es war ein Meilenstein in der Ortsgeschichte“, so der Gemeindechef.

Seinen Dank richtete Michael Hofmann an alle, die zum Gelingen beigetragen hatten. Die ganze Ortschaft war auf den Beinen, und auch die beiden Patenvereine – die Feuerwehr Eggolsheim und die Feuerwehr Pautzfeld – hätten tatkräftig bei der Veranstaltung mitgeholfen.

„Ideale Konstellation“

Vor dem Fest hatten Vize-Vorsitzender Heinrich Schwarzmann, Kassier Georg Pessler und Schriftführer Marc Steinmetz angekündigt, ihre Ämter in diesem Jahr aufzugeben. Weil sich vier ganz junge Mitglieder zusammengetan haben, um die Führungsebene zu besetzen und die Vereinsgeschicke gemeinsam zu lenken, trat auch Vorsitzender Michael Hofmann als Vereinschef zurück. „Es ist doch eine ideale Konstellation“, freute er sich.

Von seinem Stellvertreter Heinrich Schwarzmann gab es lobende Worte nach seinem Ausscheiden: „Wir alle wissen, wie sehr Dich dein Amt als Landtagsabgeordneter in Anspruch nimmt. Für die Feuerwehr hast Du trotz vollen Terminkalenders viel Zeit investiert.“ Schwarzmann war selbst 24 Jahre lang Erster Vorsitzender, die letzten sieben Jahre fungierte er als Stellvertreter. „31 Jahre in denen du maßgeblich die Feuerwehr Neuses mit geprägt hast, der Verein schuldet Dir viel“, so Hofmann in seiner Laudatio.

Georg Pessler geht nach 27 Jahren als Kassier. Er hatte mit der finanziellen Abwicklung des Festes eine der Hauptaufgaben bewältigt. Schriftführer Marc Steinmetz war seit 2008 im Amt. Als Nachfolger wurden Johannes Schwarzmann als Vorsitzender, Christof Dötzer als Stellvertreter, Christian Götz als Kassier und Sebastian Götz als Schriftführer gewählt.

Alle neuen Vorstandsmitglieder sind zwischen 20 und 24 Jahre alt. Damit hat die Feuerwehr Neuses einen Generationenwechsel vollzogen.

Auch die beiden Kassenprüfer Hans Mai und Manfred Dirmeier traten nach jahrzehntelanger Tätigkeit von ihren Ämtern zurück. Die Posten wurden vom ehemaligen Schriftführer Marc Steinmetz und dem ehemaligen Kassier Georg Pessler neu besetzt. Damit bleibt etwas von der Erfahrung der „alten Gilde“ erhalten.

Sechs Brandeinsätze

In der Dienstversammlung der aktiven Wehr trug aufgrund einer Erkrankung des Kommandanten Matthias Sponsel sein Stellvertreter Tobias Theiler den obligatorischen Rechenschaftsbericht vor. „Mit sechs Brandeinsätzen und vier technischen Hilfeleistungen war es ein relativ ruhiges Jahr“, berichtete er. Drei neue Aktive sind im vergangenen Jahr in die Wehr eingetreten und leisten jetzt ihren Dienst. Damit zählt die „Freiwillige“ 34 Aktive und acht Jugendfeuerwehrkräfte.

Theiler beförderte mit Christof Dötzer und Sebastian Götz zwei Kameraden zu Löschmeistern. Der Musikzug der Feuerwehr Neuses ist ein Aushängeschild des Vereins. Er besteht seit 31 Jahren und zählt 17 Musiker, so Leiter Heinz Hanna.

