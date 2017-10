Das Wetter neigte zu Extremen, doch dafür wurde er von der Landschaft mehr als entschädigt. Der 56-jährige Jürgen Pöhlmann aus Ebermannstadt, der schon fast ganz Europa beradelte, hat es wieder getan – und fuhr auf seinem Fahrrad fast 4800 Kilometer gen Süden: von Ebs bis nach Afrika in rund drei Wochen. "Von Ebermannstadt bis zum Bodensee ging es noch, doch die Schweiz war wettertechnisch eine Katastrophe", erzählt Pöhlmann. Hier am Genfer See blies der Wind - wenn es mal nicht regnete oder gar schneite. © Jürgen Pöhlmann