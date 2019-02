Kabelschaden: Tausende im Kreis Forchheim waren netzlos

Großflächiger Ausfall im M-Net - Auch Fimen, Läden und Behörden betroffen - 12.02.2019 08:00 Uhr

FORCHHEIM - Wenn das Landratsamt nur noch Faxe verschickt, an der Ladenkasse nur noch bar bezahlt wird und die Schule nur noch über das Telefon verwaltet werden kann: Ende letzter Woche waren viele Firmen, Ämter und Haushalte im Landkreis Forchheim vom Internet getrennt. Der Grund dafür lag unter der Erde.

Dieses beschädigte Glasfaserkabel an der A73 legte die Netzanschlüsse rund um Forchheim lahm. © M-Net



Ein versehentlich beim Setzen von Leitplanken-Pfosten an der A73 durchtrenntes Glasfaserkabel sorgte am frühen Donnerstagnachmittag für tote Leitungen im Netz des Anbieters M-Net. Internetzugänge sowie übers Internet laufende Festnetz-Telefonanschlüsse („IP-basiert“) waren in der Folge tot. Nach Angaben von M-Net waren rund 1000 Haushalte in Bamberg, Forchheim, Baiersdorf und Ebermannstadt betroffen. Auch in den Bereichen Weilersbach und Unterleinleiter gab es kein Netz.

Noch am Donnerstagabend teilte das Münchener TelekommunikationsUnternehmen mit, dass zur Behebung des Problems Tiefbauarbeiten nötig seien – sich der Ausfall also noch hinziehen werde. Repariert war das beschädigte Kabel schließlich erst am Freitagabend, um 20 Uhr verkündete M-Net auf seiner Facebookseite: „Störungsende! Die Störung ist beseitigt, alle Bereiche sind wieder am Netz.“

In der Zwischenzeit mussten viele Ladenkunden im Forchheimer Stadtgebiet aufs gute alte Bargeld zurückgreifen, weil die EC- und Kreditkartenlesegeräte an den Kassen mitunter keine Internetverbindung hatten. „Glücklicherweise“, erzählt eine Mitarbeiterin der Tierbedarfshandlung Fressnapf in der Hans-Böckler-Straße, „gibt es gegenüber von uns, auf dem Aldi-Parkplatz, einen Bankautomaten. Da sind die Kunden dann rübergelaufen und haben Geld abgehoben.“

Es sei aber schon ärgerlich gewesen, so die Fressnapf-Mitarbeiterin, überall anschreiben zu müssen, dass Kartenzahlungen momentan nicht möglich sind. „Auf Dauer ist das nicht so toll.“ Längere Internet-Ausfälle seien in ihrem Betrieb allerdings die Ausnahme. Und am Freitagabend, kurz vor Ladenschluss um 19.55 Uhr, gingen die Lesegeräte wieder.

Die Nordbayerischen Nachrichten bekamen die Störung insofern zu spüren, dass Pressemitteilungen des Forchheimer Landratsamts von Donnerstag bis Freitag ungewöhnlicherweise via Fax in der Redaktion eintrudelten: Der E-Mail-Verkehr des an das M-Net-Netz angeschlossenen Landratsamtes war ebenfalls bis Freitagabend tot.

„Wir konnten in der Zeit des Ausfalls aber unsere Internetleitung umschalten aufs bayerische Behördennetz“, erzählt Landratsamtssprecher Holger Strehl (was ihm privat, als M-Net-Kunde in Unterleinleiter, nicht möglich war). "Unsere Telefonanlage im Landratsamt war zum Glück nicht von der Störung betroffen", so Strehl – der andererseits auch gestehen muss: „So ganz ohne E-Mail war es ein etwas ruhigerer Arbeitstag.“

Wie in vordigitalen Zeiten

Auch so manche Schule stand netzlos da: „Für anderthalb Tage lebten wir in vordigitalen Zeiten“, scherzt Ingrid Käfferlein, Direktorin des Herder-Gymnasiums Forchheim (HGF). „Wir konnten weder E-Mails senden, noch empfangen, unsere Homepage war tot und auch das digitale Krankmeldungssystem funktionierte nicht.“ Aber: „Wenn etwas äußerst Dringliches passiert wäre, hätten wir telefonieren können. Wir haben es also ausgehalten“, so die HGF-Leiterin.

Problematisch sei allerdings die Ungewissheit gewesen. „Wir wussten ja nicht, woran die Störung lag, ob es vielleicht ein internes Netzproblem der Schule war und wie lange wir ohne Internet dastehen“, sagt Käfferlein. Erst später informierte das Landratsamt das HGF über den großflächigen Ausfall. Und pünktlich zur neuen Schulwoche am Montag war das Gymnasium wieder „online“

Zuletzt gab es vermehrt Störungen bei Internetzugängen und im Telefonnetz im Landkreis Forchheim.

Philipp Peter Rothenbacher Nordbayerische Nachrichten Forchheim-Ebermannstadt E-Mail