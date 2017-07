Kaffee, Erdbeerkuchen und Strom, bitte!

FORCHHEIM - 1000 Euro hat Michael Schrüfer dafür gezahlt, dass die Stadtwerke Forchheim an seiner Garage eine so genannte Wallbox installieren. Hier können Gäste des Terrassencafés in Pinzberg, während sie drinnen Kaffee und Erdbeerkuchen genießen, draußen ihr elektrisch betriebenes Auto aufladen. Derzeit sogar noch kostenlos. Schrüfer wird nicht lange der einzige Gastronom bleiben, der seinen Gästen diesen Service bietet.

Michael Schrüfer aus Pinzberg hat schon eine Ladestation für Gäste seines Terrassencafés. © Foto: Stadtwerke Forchheim



"Die Gastronomie ist offen", sagt Georg Hötzelein aus Regensberg zu dem Thema Ladestationen bei Gasthäusern. Der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes wundert sich nur, "dass die Industrie der Autohersteller noch so lahm daherkommt". Er empfiehlt der Gastro-Branche: "Jetzt dabei sein." Noch "ein paar Diesel-Skandale und Fahrverbote für Innenstädte" mehr als bisher "und dann sieht die Welt in einem Jahr schon anders aus".

Hötzelein sagt von sich: "Mein nächstes Auto ist ein Elektro-Auto." Und auch seinen Gästen im Berggasthof in Regensberg will er eine Ladestation bieten, hadert aber momentan noch mit Standort, Größenordnung und Verkabelung.

Einen Starkstromanschluss braucht man schon, sagt Michael Schrüfer. Den hatte er an seiner Garage beim Café sowieso schon, so dass der Anschluss der Wallbox problemlos funktionierte. Gezapft wird Strom aus dem Hausnetz, kostenlos: "Wir hatten schon einen BMW da, einen Tesla und einen Golf." Nicht, dass hier ständig Autos geladen würden. Die Box gibt es auch erst seit vier Wochen. Aber "immer wieder fragen Gäste nach", so Schrüfer. Bei einem Massenansturm müsste er sich eine Abrechnungsmethode überlegen. Bis dahin ist aber noch Luft nach oben.

"Viel stärker forcieren"

Auch er überlege sich die Anschaffung eines strombetriebenen Wagens: "Das Thema interessiert mich sowieso." Aus seiner Sicht "müsste man das viel stärker forcieren". Elektromobilität sei "der Markt der Zukunft". Schon jetzt sei ein E-Auto bei Fahrten bis zu 100 Kilometer "das Ideale". Wenn erst einmal die Reichweite zuverlässig 400 bis 500 Kilometer betrage, ist Schrüfer überzeugt, dann laufe auch die Massenproduktion an.

Die etwas mehr als 100 Elektroautos im Landkreis Forchheim sind momentan eine noch sehr überschaubare Größe. Etliche Gemeinden haben sich vom Landkreis davon überzeugen lassen, mit Hilfe von Förderprogrammen zumindest die Standorte für Ladesäulen festzulegen. Bis die Stationen angeschafft und eingerichtet sind, dauert es noch ein wenig. Jürgen Fiedler, Geschäftsführer der Stadtwerke Ebermannstadt, ist ziemlich entnervt, wenn er auf das entsprechende Bundesprogramm angesprochen wird: So bald es freigeschalten war, ist der Server unter der Last der Anträge zusammengebrochen. Darunter auch fünf kommunale Anträge aus dem Landkreis, derer sich die Stadtwerke angenommen hatten.

In Ebermannstadt, dem Zentrum der Fränkischen Schweiz, ist auch Fiedler völlig klar: "Einem Touristen muss die Möglichkeit geboten werden, sein Auto aufzuladen." Wenn nur jeder zehnte Gast bei der Buchung eines Zimmers nach einer Lademöglichkeit für sein Vehikel fragt, "kommt die Gastronomie nicht mehr drum herum".

Das sieht auch Stefan Pfister so. Der Wirt und Biobrauer aus Weigelshofen ist bekannt dafür, ökologischen Themen gegenüber sehr aufgeschlossen zu sein. Er verhandelt derzeit mit dem Ökostromanbieter Naturstrom über eine Anlage. Er denkt in Richtung Doppelladestation mit je 22 Kilowatt (kW) Leistung.

Bei dieser Größenordnung kann der derzeit gängigste Elektrowagen, der Renault Zoë, binnen anderthalb Stunden komplett aufgeladen werden. Bei elf kW (wie bei Schrüfers Terrassencafé) dauert die Komplettladung etwa eine Stunde länger. Letztlich kommt es aber nur darauf an, den Wagen so weit wieder aufzuladen, dass der Fahrer sicher zu seinem nächsten Ziel kommt.

Stefan Pfister: "Warum sollen die Gäste, die aus Nürnberg zu uns kommen, nicht ihr Auto aufladen können, während sie essen?" Wiederholt habe er entsprechende Anfragen bekommen. Stefan Pfister denkt selbstverständlich aus Umweltschutzgründen auch über die Anschaffung eines "Stromers" nach.

Die Gemeinde Eggolsheim hilft ihren Gastronomen und anderen interessierten Dienstleistern bei der Anschaffung von Stromtankstellen. 1000 Euro erhält, wer einen Antrag stellt. Bisher liegt aber laut Bürgermeister Claus Schwarzmann kein Antrag vor.

Über zehn Prozent aller E-Autos im Landkreis fahren nach Schwarzmanns Angaben in seiner Gemeinde, mindestens 15 seien es. Davon die Hälfte als kommunale Dienstautos. Die beiden kürzlich eröffneten gemeindlichen Stromtankstellen würden "wie blöd" genützt. Den gemeindlichen Strom bezieht Eggolsheim von Naturstrom. Die Firma steht vor der Umsiedlung von Forchheim nach Eggolsheim. In Königsfeld, sagt Schwarzmann, könne man die Windkrafträder sehen, die den sauberen Strom für Eggolsheim erzeugen. Der Wind aus Königsfeld verleiht sozusagen den E-Autos im Eggerbachtal Flügel. Ganz ohne Abgase.

