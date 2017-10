Kaffee geht bei den Forchheimern immer

FORCHHEIM - Die Zeitumstellung schlaucht. Daher trinken viele deutlich mehr Kaffee oder andere koffeinhaltige Getränke als sonst, zumindest wenn man einer aktuellen Forsa-Umfrage glauben darf. Wir haben uns vor Ort umgehört — bei einer Kaffeekennerin: Constanze Bogatz betreibt das gleichnamige Café in der Hornschuchallee.

Ob Koffein hilft? © Eduard Weigert



Frau Bogatz, wie ist das mit der Zeitumstellung? Verdoppelt sich Ihr Umsatz, wenn an der Uhr gedreht wird?

Constanze Bogatz © Foto: Draminski



Constanze Bogatz: Das ist uns bisher nicht aufgefallen. Wir haben zwar auch nicht speziell darauf geachtet, aber wir würden es sicher merken, wenn die Leute auf einmal doppelt so viel Kaffee oder Tee trinken oder öfter vorbeikommen würden. Ich selbst trinke immer Kaffee — egal, ob Zeitumstellung oder nicht.

Setzt Ihnen die Zeitumstellung zu?

Constanze Bogatz: Mit über 40 spüre ich das schon, der Rhythmus verschiebt sich jedes Mal komplett. Entweder ist man früher wach oder eben später, je nachdem, ob Sommer- oder Winterzeit. Auch die Kinder merken das, es dauert immer ein paar Tage, bis sie sich daran gewöhnen. Mir wäre es am Liebsten, wenn wir die Sommerzeit einfach lassen würden. Dann wäre es abends, zumindest in der Übergangszeit, länger hell. Man hört ja schon seit langem, dass es auch für die Energieersparnis nichts bringt. Ich frage mich, ob die Zeitumstellung nicht eher Geld kostet. Zum Beispiel die Bahn — die muss ja ihren kompletten Fahrplan ändern.

Wie viel Koffein enthält Kaffee eigentlich?

Constanze Bogatz: Das kann man nicht pauschal sagen. Es kommt zum Beispiel auf die Sorte und auch wiederum auf Boden und Witterung an. Es enthält ja auch nicht jeder Apfel gleich viel Vitamin C. Generell hat die Robusta-Bohne einen Koffeingehalt, der fast doppelt so hoch ist wie der einer Arabica Bohne. Dafür ist sie auch kräftiger im Geschmack. Arabica ist milder und für viele besser verträglich. Wer also einen geringeren Koffeingehalt möchte, sollte einen sortenreinen Arabicakaffee wählen. Reiner Robusta wird in Deutschland ohnehin nur sehr wenig angeboten.

