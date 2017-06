Kaiserstrand: Erhitzte Gemüter haben sich abgekühlt

Veranstalter zieht positive Zwischenbilanz und kündigt Veränderungen an - vor 15 Minuten

FORCHHEIM - Seit 1. Mai residiert der Kaiserstrand auf der Forchheimer Bastion. Noch bis zum 20. Juli bleibt die Landschaft aus Zelten und Liegen — voraussichtlich. Wir blicken zur Halbzeit zurück auf ein (zunächst) höchst umstrittenes Projekt und wagen den Blick nach vorne.

Entspannt geht es auf der Bastion, am Kaiserstrand, zu. © Foto: Ralf Rödel



Der Wind streift durch den Bambus, der warme Sand strahlt die Sonne an die Füße ab. Eingebettet in historischer Umgebung, bietet der Kaiserstrand den Blick auf die St. Martinskirche, den Saltorturm und die Kaiserpfalz. Nach den ersten sieben Wochen scheinen die kritischen Stimmen, die dem Event vorauseilten, fast vergessen.

"Leute, die das Projekt anfangs kritisch begleiteten, haben uns auch gelobt." Dieses Resümee zieht Veranstalter Jan Dinger von der Erlanger Eventagentur Dinger+Boubaker. Gestritten haben Stadträte wie Bürger darüber, ob es ein solches Event brauche, die Bastion der richtige Ort dafür sei.

Im Detail sorgte der Zugang zum Strand für Ärger im Stadtrat. Die bestehende Holztreppe konnte aus Sicherheitsgründen nicht genutzt werden, es brauchte eine vorübergehende Treppe aus Stahl. Die Kosten in Höhe von 6000 Euro hat die Stadt Forchheim getragen.

Für FDP-Stadtrat Sebastian Körber war das "vollkommen inakzeptabel" und Grund dafür, "das Projekt klar abzulehnen". FW-Stadtrat Manfred Hümmer gehörte von Anfang an zu den Kritikern des Projektes. Ihm missfielen die Strand-Pavillons, die er auf Facebook mit "Mongol village" (Mongolisches Dorf) bezeichnete (wir berichteten). "Heute fallen die Zelte fast nicht mehr auf", kommentiert Dinger die Diskussion.

1700 Daumen gehen hoch

Die Forchheimer Bürger scheinen mehr Gefallen am Strand zu finden. Gut 1700 Personen heben ihren Daumen hoch und folgen dem Kaiserstrand auf der Facebookseite. Eine Strandbesucherin schreibt in dem sozialen Netzwerk: "Das Ambiente ist der Hammer. Wir werden öfter hingehen." Eine andere Nutzerin kritisiert, dass der Zugang für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer nur schwer möglich ist. Eine Alternative sei hierfür der Zugang über das Amtsgericht. Das Personal könne helfen, die weniger Stufen zu überwinden.

Für die nächsten drei Jahre hat der Stadtrat den Strand genehmigt, jeweils von Mai bis September. Geht der Strand in Verlängerung? Dinger: "Wir entscheiden uns frühestens Anfang Juli." Dann sei abzusehen, wie sich das Projekt entwickele. Zum Start im Mai und später im Juni hat nasses und kühles Wetter dazu geführt, dass der Strand an manchen Tagen geschlossen war. Die Verlängerung hänge davon ab, "ob es sich in der Summe rechnet", sagt Dinger.

"Die Leute brauchen allerdings keinen Sonnenschein, um auf den Strand zu kommen." Probleme mache das wechselhafte Wetter aber für die Personalplanung. Zehn Personen, manchmal mehr, hat der Veranstalter hinter dem Tresen stehen. "Von Anfang an hatten wir Probleme damit, Personal zu finden." In einer Stadt ohne Studenten sei dies eine Herausforderung und das "A und O für eine Verlängerung im Sommer", so Dinger. Zweifel am Projekt lässt der Veranstalter keine aufkommen: "Die Resonanz ist super." Und selbst wenn der Strand nicht über den 20. Juli hinaus in Forchheim residiert: "Wir haben ein paar Ideen für die nächsten Wochen."

PATRICK SCHROLL