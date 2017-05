Vielen Kinder kamen zu dem internationalen Kinderfest der türkischen Gemeinde in den Saal des Kronengartens in Forchheim. Sie präsentierten Lieder, Tänze und Spiele auf der Bühne. Die Lieder und Gedichte wurden auf Türkisch vorgetragen und handelten alle von der Gründung der Türkei und dem Frieden und der Liebe untereinander.

In dem altehrwürdigen Schulhaus in Forchheim entstand der zweite Teil eines Fantasy-Trailers, dessen erste Sequenzen im Januar in Wiesenthau abgedreht wurden. Michelle Tönnies und Carolin Koch aus München sowie Saskia Most aus Fulda haben ein klares Ziel vor Augen: Die Fantasy-Fernsehserie "Schloss Makani" zu realisieren. Wir durften einen ersten Blick auf die Dreharbeiten im Herder-Gymnasium werfen.