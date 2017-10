Karate-Kids-Erben tummelten sich in Forchheim

Mädchen holen Medaillen bei Bayerischer Meisterschaft auf heimischer Matte - vor 37 Minuten

FORCHHEIM - Das Shotokan-Zentrum Forchheim richtete in der EGF-Halle mit Rekord-Teilnehmerzahl von über 200 Kindern, Schülern und Behinderten die Bayerischen Meisterschaften im Karate aus. Der Heimklub präsentierte sich nicht nur als guter Gastgeber, sondern durfte sich über drei Medaillen seiner aufstrebenden Mädchen-Fraktion freuen.

Rund 80 Köpfe aus dem Organisationsteam in orangefarbenen T-Shirts sorgten für Verpflegung, Eis zum Kühlen und halfen beim Verteilen der Medaillen und Pokale.

In der Sporthalle des Ehrenbürg Gymnasiums Forchheim kämpften am Samstag insgesamt 210 Teilnehmer bei den Bayerischen Karatemeisterschaften der Schüler, Kinder und Behinderten um ein Ticket für die Deutschen Meisterschaften in Bielefeld. Unter ihnen waren auch 14 Forchheimer.