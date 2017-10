Karatekids: Der Kampf um die Meisterschaften

In Forchheim fanden die bayerischen Karatemeisterschaften der Schüler, Kinder und Behinderten statt - vor 4 Stunden

FORCHHEIM - Für das 1. Shotokan Karate-Zentrum Forchheim traten insgesamt 14 Schüler und Kinder bei den bayerischen Karatemeisterschaften an. Die Sieger unter den 210 Teilnehmern kämpften um ein Ticket für die Deutschen Meisterschaften in Bielefeld. Eine Forchheimerin schaffte es sogar bis aufs Treppchen.

Bei den Bayerischen Karatemeisterschafte kämpfte sich die Forchheimerin Nova Lowry (l.), hier gegen Amelie Hagitte (r.), bis auf den zweiten Platz. © Kevin Gudd



Bei den Bayerischen Karatemeisterschafte kämpfte sich die Forchheimerin Nova Lowry (l.), hier gegen Amelie Hagitte (r.), bis auf den zweiten Platz. Foto: Kevin Gudd



In der Sporthalle des Ehrenbürg Gymnasiums Forchheim wurde am vergangenen Samstag ein neuer Rekord aufgestellt: Insgesamt 210 Teilnehmer kämpften bei den bayerischen Karatemeisterschaften der Schüler, Kinder und Behinderten um ein Ticket für die Deutschen Meisterschaften in Bielefeld. Für das 1. Shotokan Karate-Zentrum Forchheim traten insgesamt 14 Schüler und Kinder an. Eine von ihnen schaffte es sogar bis aufs Treppchen.

Disziplin, Körperbeherrschung und Respekt

Nova Lowry ist elf, hat bezaubernde Rehaugenn und lächelt jedem zu, der sie begrüßt. Schüchtern ist sie nicht, aber gefährlich schaut sie auch nicht aus. Das ändert sich jedoch, sobald die Schülerin die Kampffläche betritt. Da ist Nova in ihrem Element, wird zur Herausforderung für jeden Gegner. Schon zum zweiten Mal kämpfte sie auf der bayerischen Meisterschaft. "An Karate mag ich besonders, dass man seine Techniken immer verbessern kann", erzählte die Kampfsportlerin. Trainerin Silvia Schnabel war sichtbar stolz auf ihren kleinen Schützling. Als ehemalige Europameisterin weiß sie, was Nova leistete.

Jasmin Martini aus Forchheim zeigt: Um ein erfolgreicher Karateka zu werden, kommt es nicht allein auf Kraft an. Auf die nötige Disziplin, Körperbeherrschung und Respekt kommt es an. © Roland Huber



Jasmin Martini aus Forchheim zeigt: Um ein erfolgreicher Karateka zu werden, kommt es nicht allein auf Kraft an. Auf die nötige Disziplin, Körperbeherrschung und Respekt kommt es an. Foto: Roland Huber



Doch was muss ein junger Mensch mitbringen, um ein erfolgreicher Karateka zu werden? "Es bedarf einer Menge Disziplin, Körperbeherrschung und Respekt. Derjenige, der es schafft, dem psychischen und physischen Druck standzuhalten, kann nicht nur ein guter Kämpfer werden. Er lernt auch für sein Leben", erklärte Rosemann. Die erfahrenen Kämpfer widmen sich voller Aufmerksamkeit der Ausbildung ihrer Schüler. Auch Maria Weiß, die 2008 die Weltmeisterschaft in Tokyo gewann, trainiert seit Beendigung ihrer Karriere die jüngere Generation und war in Forchheim anzutreffen.

Obwohl Nova den Finalkampf nicht für sich entscheiden konnte, erzielte sie den zweiten Platz und sicherte sich somit trotzdem das Einzugsticket für die Deutschen Meisterschaften in Bielefeld. Sie ist dabei nicht das einzige Mädchen, das für das 1. Shotokan Karate-Zentrum Forchheim kämpft. „Insgesamt haben wir 10 Kämpferinnen und 4 Kämpfer. Der Sport ist inzwischen auch für Mädchen sehr attraktiv“, berichtete Rosemann.

Bilderstrecke zum Thema Über 200 Karate-Kids kämpfen in Forchheim um Bayerische Meisterschaft In der Sporthalle des Ehrenbürg Gymnasiums Forchheim kämpften am Samstag insgesamt 210 Teilnehmer bei den Bayerischen Karatemeisterschaften der Schüler, Kinder und Behinderten um ein Ticket für die Deutschen Meisterschaften in Bielefeld. Unter ihnen waren auch 14 Forchheimer.



Kevin Gudd