Karten für "Forchheim hüpft" zu gewinnen

Jugendbeauftragter Josua Flierl verlost 15 Tagestickets für die Hüpfburgenfestival-Gaudi im Juni - vor 58 Minuten

FORCHHEIM - Der Jugendbeauftragte der Stadt Forchheim, Josua Flierl, verlost 15 Tagestickets für das erste Hüpfburgenfestival "Forchheim hüpft" in Forchheim vom 02. bis zum 11.Juni 2017 auf dem städtischen Ausstellungsgelände im Forchheimer Süden.

Josua Flierl verlost im Auftrag der Stadt Forchheim 15 Tagestickets für das Hüpfburgenfestival im Juni © privat



Jugendbeauftragter Flierl nennt die Teilnahmebedingungen, damit einem kostenlosen Spaßtag nichts mehr im Wege steht: „Ihr schickt mir eine kurze Begründung, warum gerade Ihr einen Tag voller Action und Abenteuer braucht und deshalb unbedingt ein Ticket gewinnen wollt. Schickt mir Eure Nachricht einfach an jugendbeauftragter@forchheim.de!“

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und auf die Gästeliste geschrieben. Sie können sich dann einen Besuchstag heraussuchen und einfach hingehen und genießen. Die Verlosung startet ab sofort, Abgabeschluss ist der 30. Mai 2017. „Ich freue mich bereits heute auf zahlreiche Teilnehmer an der Verlosung!“, so Josua Flierl.

Verschiedenste Attraktionen

Beim ersten Hüpfburgenfestival "Forchheim hüpft" werden verschiedenste Attraktion für Groß und Klein geboten. Neben gesonderten Bereichen für Kleinkinder und Kinder gibt es eine umfangreiche Auswahl unterschiedlichster Hüpfmodule sowie auch Riesenrutschen, Kletterburgen, Wabbelberge, Spielgeräte und für die Eltern einen Café-Garten.



Geöffnet ist das Hüpfburgenfestival von Montag bis Freitag von 13 Uhr bis 19 Uhr und samstags, sonn- und feiertags von 11 Uhr bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 4 Euro pro Person. Das Hüpfburgenland ist umzäunt und kann nach Erhalt des Eintrittskarten-Bändchens am betreffenden Tag beliebig oft verlassen und wieder betreten werden. Hunde dürfen aus Sicherheitsgründen leider nicht mitgebracht werden.

Weitere Informationen auf der Webseite huepfburgenfestival.com/forchheim-huepft oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/lassunshuepfen.