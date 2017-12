Kasberg: Frontalunfall bei Schneeglätte

Zwei Verletzte im Landkreis Forchheim - vor 1 Stunde

KASBERG - Als sich Franken am frühen Sonntagabend in ein Winterwunderland verwandelte, wurde es auf den Straßen brenzlich. Im Landkreis Forchheim musste nach einem Frontalzusammenstoß eine Person von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Der Fahrer eines roten Pkw geriet am Ortseingang von Kasberg in den Gegenverkehr. © News5/Merzbach



Aus Oberehrenbach her kommend befuhr der Fahrer eines roten Autos die FO14. Am Ortseingang von Kasberg geriet der Mann mit seinem Pkw aufgrund der Schneeglätte in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem silbernen Fahrzeug. Beide Fahrer wurden bei dem frontalen Zusammenprall nach ersten Angaben der Polizei vor Ort verletzt, wie schwer ist jedoch aktuell noch unklar. Den Fahrer des silbernen Autos musste die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreien. Er war jedoch nur eingeschlossen und nicht eingeklemmt.