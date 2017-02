Katharinenspital wird dem Erdboden gleichgemacht

FORCHHEIM - Schluss, Aus, Vorbei: Mit Beginn der nächsten Woche wird das Katharinenspital dem Erdboden gleichgemacht. Der Total-Abriss wird voraussichtlich zwei Monate dauern.

So wird‘s nie wieder aussehen: Anfang nächster Woche rückt schweres Gerät an, um das Katharinenspital abzureißen. © Foto: Roland Huber



Wie nackte Knochen ragen die Dachlatten aus dem Gebälk des Katharinenspitals, doch auch vom Skelett des einstigen Altersheims wird bald nichts mehr zu sehen sein. „Der Großgeräteabbruch erfolgt in der 6. Kalenderwoche, beginnend an der Südostecke der Rückgebäude“, vermeldet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Südostecke der Rückgebäude, das ist „die hintere Ecke im letzten Winkel, am Innenhof in Richtung Wiesent“, erklärt Britta Kaiser, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Forchheim. Deswegen, so Kaiser weiter, werde auch der Verkehrsfluss in der Bamberger Straße in den ersten beiden Abbruchwochen nicht beeinträchtigt.

Dabei rückt schweres Spezialgerät an, um das ehemalige Altersheim einzureißen. Die Abbrucharbeiten werden mit Großbaggern, sogenannten Longfronts ausgeführt. Longfront-Bagger haben im Gegensatz zu konventionellen Baggern enorme Reichweiten, die Arbeiten in großen Höhen oder Tiefen ermöglichen, die für andere Bagger nicht mehr erreichbar sind. In westlicher Richtung werden sich die Stahl-Riesen über die gesamte Breite der Rückgebäude vorarbeiten.

Wo abgebrochen wird, da ist auch Staub und Schmutz: Deshalb werden während der verschiedenen Abbruchphasen zum Schutz der Nachbarhäuser und zur Sicherheit des öffentlichen Verkehrs Schutzgerüste errichtet. Außerdem kommt ein Abbruchvorhang zum Einsatz, der von einem Autokran gehalten wird.

Die Arbeit der Bamberger Archäologen des Büros ReVe muss während der Abbruch-Phase ruhen. Die Wissenschaftler hatten, wie mehrfach berichtet, Skelette unter dem Pflaster der Bamberger Straße gefunden. Außerdem förderten die Wissenschaftler auch die Überreste einer Mühle zu Tage inklusive fünf massiven Mühlsteinen. Voraussichtlich ab März können die archäologischen Untersuchungen fortgesetzt werden.

Die Rohbauarbeiten für das neue Katharinenspital sind für den Zeitraum ab April bis Jahresende terminiert. Bis Januar 2018 soll der Rohbau stehen. Die ersten neuen Bewohnerinnen und Bewohner könnten ab Anfang 2019 in den Komplex, der sich dann „Apartmenthaus mit Tagespflege und Betreuungsstelle“ nennt, einziehen. 55 Wohneinheiten sind im neuen Bau geplant, aufgeteilt in 46 barrierefreie Wohnungen und neun barrierefreie Rollstuhlwohnungen, allesamt mit zwei Aufzügen erreichbar.

Der Run auf die Apartments und Wohnungen hat indes bereits begonnen: Die Reservierungsliste ist mittlerweile mit rund 70 Prozent gut gefüllt. An einer Wohneinheit interessierte Bürger können sich telefonisch an die Vereinigten Pfründnerstiftungen, Birkenfelderstraße 2—4 in Forchheim wenden, Telefon (0 91 91) 7 14-3 92, -2 47, -2 38.

BIRGIT HERRNLEBEN