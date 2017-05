Kauernhofen: Auto kracht in Traktor

Landwirtschaftliches Fahrzeug war aus Feldweg auf Kreisstraße gefahren - vor 36 Minuten

KAUERNHOFEN - Eine 57-jährige Autofahrerin ist schwer verletzt worden, als sie mit ihrem Wagen in einen Traktor krachte, der aus einem Feldweg kam.

Am frühen Samstagabend, so berichtet die Polizei, fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Traktor von einem Feldweg auf die Kreisstraße ein.

Eine 57-jährige Renaultfahrerin, in Richtung Eggolsheim unterwegs, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte gegen ein Arbeitsgerät, das frontseitig am Traktor montiert war. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.