Kein Unfall mit weitreichenden Folgen

Zwei Autofahrer gerieten aneinander — Flasche auf Auto geworfen - vor 15 Minuten

FORCHHEIM - Bei einem Streit unter Autofahrern im Landkreis Forchheim hat ein 56-Jähriger beinahe einen Unfall verursacht. Jetzt musste er sich wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten.

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskalierte (Symbolbild). © colourbox



Ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskalierte (Symbolbild). Foto: colourbox



Aus der Sicht des Angeklagten war er es, der bei dem Streit bedroht wurde. Als er in einer Ortschaft im Landkreis Forchheim fuhr, habe ihn das Fahrzeug vor ihm mehrfach massiv ausgebremst, ohne erkennbaren Grund. Er habe zuerst gehupt, dann gestikuliert und geschimpft, unter Verwendung des Wortes "Arschloch".

Als beide schließlich hielten und ausstiegen, sei der andere Fahrer mit einer, laut des Angeklagten "wurfbereiten" Flasche in der Hand auf ihn zugekommen. Daher sei er schnell in sein Auto zurückgesprungen und losgefahren. Er sei nur deswegen schnell gefahren, um der Situation zu entgehen, erklärte der Mann — aber er hätte dabei noch einen guten halben Meter Abstand zum anderen Fahrer gehabt: "Ich würde doch nicht versuchen, jemanden anzufahren", sagte er vor Gericht.

Beim Vorbeifahren habe der erste Fahrer dann noch die Flasche auf seine Scheibe geworfen und diese beschädigt. Der Fahrer des ersten Wagens und seine Frau, sowie zwei Zeugen aus dem Wagen der hinter beiden Autos fuhr, hatten allerdings eine andere Ansicht. Der Geschädigte selbst erklärte, er sei wohl zu langsam gefahren und das habe den anderen Fahrer aufgebracht.

"Tierische Panik"

Er gestand, dass er sich von den Beleidigungen seines Hintermannes habe provozieren lassen und deswegen angehalten habe, um den Mann zur Rede zu stellen. Dazu kam es aber nicht, da der Angeklagte sofort zurück in sein Auto gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit losgefahren sei. "Ich hatte einfach tierisch Panik in dem Moment, das war eine völlige Überreaktion." Das Opfer war sehr zögerlich bei der Beantwortung der Frage, ob das Auto ihn auch getroffen hätte, wenn er nicht ausgewichen wäre. Er betonte mehrmals, er wolle auf keinen Fall dem Angeklagten unterstellen, dass dieser ihn habe überfahren wollen. Seine Frau formulierte es deutlicher: "Wenn mein Mann nicht zur Seite gesprungen wäre, dann wäre er durch meinen Mann durchgefahren."

Auch die Zeugin aus dem Auto dahinter bestätigte dies. Sie meinte zwar, das Auto sei noch nicht so schnell gewesen, dass es nicht im Notfall noch hätte bremsen können, aber ohne Ausweichbewegung hätte es das Opfer mindestens gestreift. Das Opfer sei mittig auf der Straße gestanden, neben der offenen Tür seines Autos und habe sich mit einem Satz gerettet. Sie bestätigte auch, dass das Opfer zuvor sehr langsam gefahren sei und dass es zu dem vom Angeklagten beschriebenen Flaschenwurf gekommen sei. Allerdings habe der Mann die Flasche zu Beginn normal gehalten und nicht gedroht, sie zu werfen, wie vom Angeklagten behauptet.

Verteidiger Ludwig Mieth räumte eine Beleidigung ein. Darüber hinaus sei sein Mandant aber freizusprechen. Es sei eine sehr dynamische Situation gewesen, bei der alles sehr schnell ging. Man könne daher nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob tatsächlich eine Gefährdung eingetreten sei. Er stützte sich dabei vor allem auf die Aussagen des Opfers, das vor Gericht selber nicht mehr sicher war, wie nahe ihm das Auto tatsächlich gekommen war. Mieth: "Es ist der Betroffene selber, der näher am Geschehen dran war als alle anderen Zeugen."

Richterin Silke Schneider folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Sie erklärte dem Angeklagten: "Es mag schon sein, dass Sie primär aus der Situation weg wollten und das Sie den Mann nicht verletzen wollten, aber Sie haben es auf jeden Fall billigend in Kauf genommen." Sie verurteilte den 56-Jährigen daher zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten zur Bewährung und zu einer Geldstrafe von 1500 Euro. Außerdem wird ihm der Führerschein für neun Monate entzogen. "Da sieht man wieder, was passiert, wenn man meint, andere Autofahrer selbst maßregeln zu müssen. Hätten Sie beide das unterlassen wäre es nie zu so einer Situation gekommen", meinte Schneider.

FLORIAN RITTER E-Mail