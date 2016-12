Keine Krise bei der Ebermannstädter Feuerwehr

Konstruktives Treffen: Feuerwehr soll Nachfolger für Köferlein finden - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - „Die Gesprächsatmosphäre war sehr konstruktiv“, betonte Bürgermeisterin Christiane Meyer. Nach dem Rücktritt von Holger Köferlein als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ebermannstadt zum Jahresende, hat sie sich gemeinsam mit Führungskräften der Feuerwehr auf die weitere Vorgehensweise verständigt.

Holger Köferlein war 2013 für sechs Jahre zum Kommandanten der Feuerwehr Ebermannstadt gewählt worden. Dass er nach der „Halbzeit“ das Handtuch wirft, kam überraschend. Köferlein selbst wollte sich gestern nicht zu den Gründen seines Rücktritts äußern. Er verwies vielmehr auf das abendliche Sondierungsgespräch mit Bürgermeisterin und Feuerwehrvertretern. Allerdings hatte bereits am Tag zuvor Paul Steinlein, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, auf „immer mehr Verwaltungsaufwand und Bürokratie“ bei der Feuerwehr hingewiesen.

„Missverständnisse beseitigt“

Christiane Meyer, als Stadtchefin der oberste Dienstherr von Köferlein, stellte jetzt in einem Telefonat mit den Nordbayerischen Nachrichten vor allem die konstruktive Atmosphäre in dieser Gesprächsrunde heraus. Dabei habe man „Missverständnisse schnell aus dem Weg räumen“ können. So gebe es einen gewissen Spielraum, den die Kommandanten unterschiedlich handeln, so Meyer.

Ferner habe man festgestellt, dass ja nicht jedes Jahr der Arbeitsaufwand so groß wie dieses Jahr sei, in dem besonders viel beispielsweise durch die Ausstattung mit neuer Schutzausrüstung angefallen sei. Gleichzeitig habe man als Verwaltung angeboten, unterstützend tätig zu sein. So stehe Michael Parzefall als „Koordinator für die Feuerwehr“ zur Verfügung.

Für Arbeit gedankt

In der Gesprächsrunde habe man sich vor allem mit der Zukunft und den damit verbundenen Herausforderungen bei der Feuerwehr beschäftigt. So sei vereinbart worden, dass sich die Feuerwehr Ebermannstadt bei einem Treffen Mitte Januar zunächst intern auf einen Nachfolger für das Amt des Kommandanten einigen soll, damit dann Mitte Februar ein neuer Kommandant offiziell gewählt werden kann. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Meyer beim scheidenden Kommandanten Holger Köferlein für die erfolgreiche Arbeit während seiner dreijährigen Dienstzeit.

Auch Kreisbrandrat Oliver Flake, Kreisbrandinspektor Wolfgang Wunner sowie Kreisbrandmeister Franz-Josef Hetz bescheinigten der Ebermannstädter Feuerwehr erfolgreiche Arbeit. Sie zeigten sich überzeugt davon, dass diese mit einem neuen Kommandanten fortgesetzt werde. Von einer Krise jedenfalls könne keine Rede sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ebermannstadt.

Bilderstrecke zum Thema 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ebermannstadt Ihr 140 jähriges Gründungsjubiläum feiert an diesem Wochenende die Freiwillige Feuerwehr in Ebermannstadt. Eröffnet wurden die Jubiläumstage in der Stadthalle,am Samstag trafen sich 35 Vereine zur Kirchenparade durch die Hauptstraße Richtung Pfarrkirche St. Nikolaus und nach der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal hielt der aus Ebermannstadt stammende Pater Norbert Hofmann aus dem Vatikan den Festgottesdienst.



mcd