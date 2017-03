Keine Züge von Forchheim nach Ebermannstadt

Kranke Lokführer: "Agilis"-Zugverkehr muss Bussen weichen

FORCHHEIM/EBERMANNSTADT - Bis einschließlich kommenden Freitag, 10. März, fahren zwischen Forchheim und Ebermannstadt bereits keine Züge mehr: Das Bahnunternehmen "Agilis" verweist auf hohen Krankenstand und bietet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen an.

Bis die „Agilis“-Triebwagen zwischen Forchheim und Ebermannstadt wieder normal fahren, wird es dauern. Derzeit läuft krankheitsbedingt Schienenersatzverkehr, der ab 13. März bis 28. Mai wegen Bauarbeiten zur Regel wird. © Archivf.: Klebes



Vor längerer Zeit hatte der Regensburger Bahnbetreiber bereits angekündigt, dass es vom 13. März bis zum 28. Mai aufgrund der noch ausstehenden Streckenbau-Arbeiten auf der "Agilis"-Verbindung zwischen Forchheim und Ebermannstadt zu Zugausfällen kommen werde und Autobusse die Züge ersetzen sollen. Eine neue Dimension bekamen die Probleme bei "Agilis" zum Wochenanfang, als "krankheitsbedingt" am Montag mehrere Züge zwischen Helmbrechts, Münchberg und Hof ausfielen.

Fast zeitgleich wurde von "Agilis" angekündigt, dass der hohe Krankenstand zu Personalmangel führe und deshalb bis Freitag, 10. März, keine Züge zwischen Forchheim und Ebermannstadt verkehren könnten. Als Ersatz wurden Busse angemietet. Wie die Pressesprecherin von "Agilis", Michaela Schoberth, erklärte, habe sich bereits letzte Woche abgezeichnet, dass rund 15 Lokführer krankheitshalber ausfallen.

"In Krankheitsfällen springen normalerweise Kollegen zur Entlastung ein, aber das ist bei der hohen Zahl der Krankheitsfälle nicht mehr möglich", erklärt Michaela Schoberth. Am Wochenende (11. und 12. März) soll der "Agilis"-Betrieb Forchheim-Ebermannstadt noch einmal normal laufen, ehe am 13. März die lange Ausfallzeit bis Ende Mai beginnt.

