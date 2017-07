Kellerwald: Forscherteam untersucht Verhalten von Fledermäusen

Weltweit einzigartiges Forschungsprojekt: Winzige Sensoren werden dabei eingesetzt - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Während im oberen Kellerwald auf dem Annafest gefeiert wird, sitzt eine Gruppe an Forschern und Informatikern versteckt in einem Container am Waldrand unterhalb des Festbetriebs. Sie bereiten alles vor, um mit einer weltweit einzigartigen Technologie Fledermäuse zu erforschen. Gestört werden sie von den vielen Menschen und der lauten Musik nicht. Die Tiere werden nämlich erst spät nachts aktiv, wenn sich die Feierwütigen schon auf dem Heimweg befinden.

Wo lebt das „Mausohr“? Forscher sind zur Zeit im Kellerwald unterwegs, um die Lebensumstände der Fledermäuse mit neuester Technik zu erforschen. © Fotos: Simon Ripperger



Nicht einmal ein halbes Gramm wiegt der winzige Sensor, der für die Erforschung an den Fledermäusen angebracht wird. Fünf Jahre lang hat das Team um den Biologen Simon Ripperger vom Berliner Naturkundemuseum und Johannes Mohr, Fachbereichsleiter für Gartenkultur und Landschaftspflege am Forchheimer Landratsamt, an der neuen Technologie getüftelt und sie perfektioniert.

Im Moment forschen sie mit ihrer neuen Technologie an der Fledermausart "Mausohr". "Die haben die Angewohnheit, immer an den gleichen Ort für die Jagd zu kommen. Dadurch ist es leichter, sie zu beobachten. Außerdem ist der Waldtyp hier sehr natürlich und das lockt das Mausohr an", erklärt der Diplom Biologe Simon Ripperger.

So können die Forscher herausfinden, ob die Tiere in sozialen Verbänden jagen, wo sie unterwegs sind und wie sie sich verhalten. Eine Besonderheit konnte das Team jetzt schon bei einer Fledermaus feststellen. Diese fliegt jeden Tag an die 22 Kilometer von Oberailsfeld in den Kellerwald, um dort zu jagen und fliegt die gleiche Strecke dann auch wieder zurück.

Das große Ziel der Forscher, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt werden, ist es, die Beobachtung der Tiere so zu verbessern, dass später auch Körper-Daten, wie EKG und Temperatur der Tiere mit den Sensoren gemessen werden können. Eineinhalb Jahre geht die Forschung weiter, die später auch für andere Tiere wie Frösche oder große Insekten verwendet werden soll.

"So gut wie überall haben die Fledermäuse eine sehr zentrale Rolle und sind extrem wichtig für unser Ökosystem", betont Johannes Mohr. Aus diesem Grund sind die Forscher der Meinung, dass diese Arten geschützt werden müssen. Denn das Schützen klappt am effektivsten, wenn man das Verhalten der Tiere genau kennt. "Wir erhalten uns selbst nur dann, wenn wir die Biodiversität erhalten", so Simon Ripperger.

NINA EICHENMÜLLER