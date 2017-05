Kellerwald: Gastwirte dringend gesucht

FORCHHEIM - Wie sieht es alladooch aus im Forchheimer Kellerwald, wenn kein Annafest ist? Wir haben uns auf einen Keller-Spaziergang begeben.

So sieht es aus, wenn der Winterbauer-Keller zum Annafest gefüllt ist. Derzeit steht er leer. © Foto: Meyer



Schäuferla, Sauerbraten und Rouladen: Lange ist es her, dass aus dem Schützenkeller am Sonntagmittag der Duft von Gebratenem, von Sauerkraut und Wirsing die Spaziergänger ins Innere der Traditionswirtschaft lockte. Eine Institution war Vollblut-Wirtin Sonja Fischer am Schützenhaus, die mehr als 20 Jahre lang zusammen mit ihrem Partner Gernot Eberth bis September 2011 den Kochlöffel schwang. Der Inhaber des Schützenhauses, die Königliche Hauptschützengesellschaft, hatte den Vertrag nicht verlängert. Lange dauerte der Dornröschenschlaf, genauer gesagt bis September 2015, bis der Pretzfelder Hermann Brand dem Keller neues Leben einhauchte.

Der Schützenkeller ist nach einem kurzen Zwischenspiel wieder verwaist. Wie geht es weiter? © Foto: Roland Huber



Viele Reparaturen gab es damals zu bewältigen, die Küche, der Herd, die Toiletten. Doch aus Brands Plänen, etwa mit einem Silvesterball mit Tanzkapelle und Buffet ins neue Jahr zu starten, war nach sieben Monaten schon Schluss: "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", kommentierte Brand das plötzliche Aus am Schützenhaus damals gegenüber den NN.

Seit dieser Zeit, Mai 2016, sucht die Hauptschützengesellschaft in mehr oder minder regelmäßigen Abständen per Inserat einen neuen Kellerwirt. Konkret will sich Sebastian Brütting, der sich als Hauptschützenmeister auch um die Verpachtung des Traditionswirtshauses kümmert, noch nicht äußern, wagt aber doch einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft, wenn er mitteilt, dass "die Chancen einer Verpachtung im Moment gut aussehen".

Gleich nebenan, auf dem Neder-Keller, ist Carola Bernklau quasi eine Institution. Seit fast elf Jahren ist Bernklau dort die Wirtin und führt den Keller zusammen mit Mann und Sohn. Täglich ab 11 Uhr, das ist ein Alleinstellungsmerkmal auf den Kellern, gibt es am Neder Mittagstisch, zwischen 14 und 16 Uhr ist geschlossen. "Es ist schlecht für die Oberen Keller, wenn alles zugesperrt ist", sagt Bernklau. Umso mehr begrüßt sie es, dass Marco Maier dem Hofmann-Keller neues Leben eingehaucht hat.

Maier hat gegen Ende vergangenen Jahres den Keller vom Forchheimer Hotelier Thomas Budde gekauft. Freitags und samstags hat Maier geöffnet, am Sonntag wird ganz traditionell fränkischer Mittagstisch serviert.

Große Investitionen

Doch nicht nur im Schützenhaus sind die Lichter aus. Auch im Schindler-Keller auf den Unteren Kellern ist es zappenduster: "Wir haben keinen Pächter", klagt Inhaber Hans Schmitt.

"Richtig große Investitionen" habe man am Schindler getätigt, und doch sei es "ganz schwierig, qualifiziertes Personal zu finden", dem er guten Gewissens seinen Keller anvertrauen könne. Während der Annafest-Saison bewirtschaften die Schmitts ihren Keller selber, die ersten Reservierungen sind bereits notiert.

Auch der Winterbauer-Keller auf den Unteren Kellern hat seit vielen Wochen zu. Ela Reisemann und ihr Mann sind auf eine alm in Oberbayern gezogen. Das Keller habe sich nicht mehr gelohnt. Dazu kamen gesundheitliche Gründe. "Wir sind auf der Suche", heißt es von Seiten der Georgen-Bräu.

BIRGIT HERRNLEBEN