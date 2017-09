Kellerwald: Ja ist denn schon wieder Annafest?

FORCHHEIM - Schön ist anders: Auch mehr als zwei Monate nach dem Annafest verunziert ein riesiges weißes Zeltdach die Unteren Keller.

Auch mehr als zwei Monate nach dem Annafest steht auf den Unteren Kellern noch immer eine weiße Überdachung. Die Kellerwaldsatzung erlaubt Überdachungen nur bis zum 15. August. Nun muss der Wirt handeln. © Foto: Roland Huber



Dem Spaziergänger fällt es sofort auf: Der blitzblank-weiße Riesen-Pavillon auf dem Schäff-Keller, der während der Annafest-Zeit den Besuchern Schutz vor Regen bot.

Doch das Fest ist seit mehr als acht Wochen vorbei, das nächste Fest noch zehn Monate hin. "In der Zeit vom 12. Juli bis 15. August eines jeden Jahres darf höchstens ein Drittel der Nutzfläche eines Schankplatzes vorübergehend behelfsmäßig ohne dauerhafte Verbindung mit dem Boden im Einvernehmen der Stadt mit einem Regenschutz versehen werden (. . .) nach Ablauf der Gestattungszeit sind alle zur Überdachung verwendeten Teile einschließlich der Stützen unverzüglich wieder zu entfernen, der ursprüngliche Zustand ist wieder herzustellen", heißt es im Paragraph 3 der Kellerwaldsatzung. "Bis zum 15. August müssen die Zelte weg sein", bestätigt auch Ordnungsamtsleiter Klaus Backer. Dass im Kellerwald noch immer ein Relikt aus Annafest-Tagen steht, "das darf nicht sein. Der Wirt wird von uns aufgefordert, das umgehend abzubauen".

33 Jahre hat die Kellerwaldsatzung bereits auf dem Buckel, der Vorschriftenkatalog stammt aus dem Jahr 1984. Doch was ist mit der seit langem geforderten Modifikation und Verschärfung der Satzung? "Das liegt nicht in meinem Zuständigkeitsbereich", so Backer. Bereits unter Bauamts-Chef Gerhard Zedler sei eine Modifikation der Satzung in Auftrag gegeben worden.

