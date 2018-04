Kersbach: Diebe suchen Kirche heim

FORCHHEIM-KERSBACH - Auf mehrere sakrale Gegenstände haben es bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in der Kirche in Kersbach abgesehen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Kirche "St. Ottilie und St. Johannes der Täufer" wurde ausgeraubt. © Berny Meyer



In der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, drangen die Diebe gewaltsam über eine Nebeneingangstür in die katholische Kirche "St. Ottilie und St. Johannes dem Täufer" ein. Anschließend brachen sie die Tür zur Sakristei auf und öffneten mehrere Schränke und den Tabernakel. Neben mehreren Monstranzen entwendeten sie Kelche und andere sakralen Gegenstände, darunter auch die Reliquien-Monstranz der Heiligen St. Ottilie. Anschließend konnten die Einbrecher unerkannt entkommen.

Die Beute hat einen Wert von 9000 Euro. Außerdem beschädigten die Diebe die Holzeinfassung des Tabernakels erheblich, wodurch ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben; Telefon (09 51) 91 29-4 91).