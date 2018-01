Kersbach erwartet über 250 Sportler

FORCHHEIM-KERSBACH - Wer sich vorgenommen hat, fit ins Frühjahr zu starten, ist am Samstag in Forchheim in bester Gesellschaft. Beim 31. Dreikönigslauf der DJK Kersbach geben sich über 250 Hobbyläufer und ambitionierte Athleten aus Nordbayern die Klinke in die Hand.

Volle Fahrt voraus: Der Erlanger Axel Berndt und Ex-Profi-Triathlet Swen Sundberg führten 2017 die Verfolgergruppe hinter dem späteren Sieger Bastian Grau an. © Foto: Roland Huber



Die Veranstaltung kurz nach dem Jahreswechsel hat sich als fester Termin im Sportkalender etabliert und bietet in einem bis dato milden Winter die Gelegenheit für einen Formtest unter Wettkampfbedingungen. Ebenso wenig wie die Schneebedingungen im Vorjahr, sollte nun die nasse Witterung die Sicherheit auf der Strecke beeinträchtigen und die lauffreudigen Teilnehmer vom Start fernhalten. Der Rundkurs, der vom Sportplatz mitten durch Kersbach verläuft, biegt aufgrund der Baustellen im Bahnhofsbereich schon vorher in einen Flurbereinigungsweg ab und beträgt 2500 Meter. Die Distanz im Hauptlauf beträgt zehn Kilometer.

Bilderstrecke zum Thema Eisige Bedingungen beim Kersbacher Dreikönigslauf Unter den Läufen der Metropolregion nimmt er eine Sonderstellung ein, denn er zieht erfahrungsgemäß fast so viele Menschen an, wie es sonst nur die überregionalen Profi­-Läufe schaffen. Am Freitag feierte der Dreikönigslauf in Kersbach ein kleines Jubiläum. Bei der 30. Ausgabe stürzten sich die Sportler trotz eisiger Temperaturen auf die Strecke. Wir haben die Bilder!



Die Bestzeit in der bei Spezialisten aus Leichtathletik, Marathon und Triathlon beliebten Disziplin stellte im vergangenen Jahr der überregional präsente Bastian Grau vom LSC Höchstadt in 31:17 Minuten auf. Ob erneut 30 Köpfe die magische Marke von 40 Minuten unterbieten, hängt wohl von der spontanen Lauflust einiger Favoriten am Dreikönigstag (Kurzentschlossene können sich vor Ort noch anmelden) ab. Von den sieben Bestplatzierten aus 2017 hat sich bis Redaktionsschluss allein der Forchheimer Uwe Trendelenburg angemeldet. In der Teilnehmerliste fanden sich vorab jedoch diverse bekannte Namen wie der von Triathlet Bernd Hagen oder Fürths Ausdauer-Routinier Jürgen Wittmann.

Sperren für Verkehr

Am Renntag ist zwischen 9 und 14 Uhr neben der A 73-Ausfahrt Baiersdorf-Nord Richtung Kersbach auch die Ortsdurchfahrt über die Baiersdorfer Straße ab Einmündung Waldstraße gesperrt, analog dazu ist von Poxdorf kommend ab Einmündung Waldstraße kein Durchkommen. Bereits ab 6 Uhr gilt in der Waldstraße beidseitiges Parkverbot. Die Zufahrt zum DJK-Sportgelände über angrenzenden Straßen zwischen Baiersdorfer und Poxdorfer Straße ist nicht möglich. Die Kersbacher Hauptstraße ist von Effeltrich kommend ab Höhe Abzweigung Herrnstraße samt Einmündungen bis Kreuzung Bahnhofstraße/Pfarrer-Burger-Straße gesperrt. Umleitungen sind ausgeschrieben.

Das Programm

10 Uhr: Bambini (bis 7 Jahre) über 500m

10.15: Schüler U10/U12 über 1000 m

10.30: Schüler U14/U16 über 2,5 km

11 Uhr: Jugend U18/U20 und Hobbyläufer über 5 km

12 Uhr: Hauptlauf der Altersklassen-Akteure über 10 km