Kersbach: Feuerwehr-Mini war der Star

Auf der Löschfahrzeug-Parade im Rahmen des Kersbacher 1000-Jahr-Jubiläums gab’s technische Neuerungen zu sehen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-KERSBACH - Im Zeichen des Jubiläumsjahrs "1000 Jahre Kersbach" war das zentrale Thema der Veranstaltung die Leistungsschau historischer und zeitgenössischer Fahrzeuge.

Ein Kleineinsatzfahrzeug zeigte bei der Parade, was in ihm steckt. © Foto: Feuerwehr Kersbach



Ein Kleineinsatzfahrzeug zeigte bei der Parade, was in ihm steckt. Foto: Foto: Feuerwehr Kersbach



Vom Mittellöschfahrzeug bis zur Drehleiter, vom klassischen Löschfahrzeug bis zum Tanklöschzug reichte die Parade der Hilfsfahrzeuge. Auf spezielles Interesse stieß der Prototyp eines Kleineinsatzfahrzeuges, das in Kersbach erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Im Rahmen einer gut organisierten Testübung zeigte der kleine Flitzer, was in ihm alles steckt.

Zum Beispiel konnte der Wagen seine Schlagkraft als Vorausfahrzeug beweisen. Mit großem Interesse hörte das Publikum auch neueste aktuelle Informationen zu den jetzt in allen Gebäuden vorgeschriebenen Rauch-Meldern. Doch in Kersbach kamen nicht nur die Erwachsenen auf ihre Kosten. Auch die Kids hatten großen Spaß in der Hüpfburg und lauschten begeistert der Ankündigung der Gründung einer Kinderfeuerwehr im Herbst.

Obendrein bot die bot die FFW Kersbach auch eine "Feuerwehr-Rallye" an. Fragen zu den Fahrzeugen und Geschicklichkeitsübungen mussten gemeistert werden. Die ausgefüllten Laufzettel wanderten als Abschnitt in eine Lostrommel.

Vom Freizeitpark Schloss Thurn gesponserte Freikarten wurden dann am späten Nachmittag in einer Verlosung an die Kinder übergeben. Den Abschluss bildete die kurze Vorführung des Löschfahrzeugs der FF Hemhofen/Zeckern, das mit seinem Wasserwerfer allen Zuschauern bei sommerlichen Temperaturen ein fröhliches Spektakel bot.