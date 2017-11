Kersbach: Ist es in den Klassenzimmern der Grundschule zu laut?

FORCHHEIM-KERSBACH - Kersbach ist der Stadtteil Forchheims, in dem es am meisten vorwärts geht, in dem die Bewohner mit den meisten Veränderungen zurecht kommen müssen und gerne mitreden und -gestalten wollen. Die Stadt reagiert mit zwei Bürgerversammlungen darauf. Bei Nummer zwei ging es nicht nur um Hochwasserschutz, die künftigen Baugebiete und den geplanten Supermarkt, sondern auch um die nigelnagelneue Grundschule.

Kersbach hat seit September eine neue Grundschule. Ein Vater hat in der Bürgerversammlung die schlechte Akustik beklagt. Schulleiterin Kerstin Friedrich und ihr Konrektor sind da ganz anderer Meinung. © Roland Huber



Über 50 Kersbacher sitzen im Gasthaus Greif, voller Saal. Die allgemeine Präsentation von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein ist absolviert, es geht um Bürgerfragen. Die Stimmung ist gelassen, es geht um Themen, über die die Kersbacher schon viel diskutiert haben. Eine Bemerkung fällt etwas aus dem Rahmen, weil sie neu ist.

Ein Vater berichtet vom jüngsten Elternabend in der Grundschule Kersbach. Dort hätten sich mehrere Eltern darüber beschwert, dass es in den Klassenzimmern "sehr, sehr laut ist und man selbst hört, wenn ein Kind eine Seite umblättert". Die schlechte Akustik ist schuld, findet der Vater, da müsse nachgebessert werden. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein verspricht, sich zu erkundigen.

Auch die NN haben am Tag danach bei Schulleiterin Kerstin Friedrich nachgefragt. Und es wird klar, Akustik wird sehr individuell wahrgenommen. Friedrich und ihr Konrektor an der Kersbacher Grundschule werten die Akustik eher positiv. Auch ein Kind, das in der letzten Reihe sitze und leise spreche, werde vom Lehrer gehört. In der Schule seien Schallschluckelemente verbaut worden.

Außerdem kämen demnächst noch Teppiche in die Klassenzimmer, zwar vordergründig, um Unterrichtsformen, die auf dem Boden stattfinden, zu erleichtern. Aber die Teppiche würden auf jeden Fall auch Schall schlucken. "Wir leben uns gerade in der neuen Schule ein." Ein wenig Zeit solle man sich dabei schon nehmen, findet Friedrich, der vor allem auch gefällt, wie vielfältig sich die Räume nutzen lassen für kreativen Unterricht. Noch ist die Schule auch nicht komplett hergestellt. Das soll Mitte 2018 der Fall sein.

Viel Geduld notwendig

Was war noch Thema im Gasthaus Greif? Der Hochwasserschutz steht in Kersbach auf der To-Do-Liste mit ganz oben — und das schon seit vielen Jahren. Die Zusammenarbeit mit den benachbarten Kommunen ist 2012 an Poxdorf gescheitert. Seitdem versucht die Stadt selbst etwas auf die Beine zu stellen und kämpft mit verschiedenen Unwägbarkeiten. Unter anderem die Grundstückskäufe haben sich als äußerst schwierig erwiesen.

Auch jetzt steht noch ein Fragezeichen hinter dem Projekt: Noch steht das Okay der Wasserschutzbehörde aus. "Die Genehmigung dauert im Normalfall sechs Monate", erklärt Tiefbauamtsleiter Werner Schaup. Wenn alles glatt geht und keine Einsprüche erfolgen, dann könnte der Hochwasserschutz 2020 fertiggestellt sein. Zu viele "Wenns" und Unwägbarkeiten findet ein Bürger, der aber Verständnis hat, dass die Verwaltung das Verfahren an dieser Stelle nicht beeinflussen kann. Sein Resümee: "Es bleibt uns nur, Geduld zu haben."

Was die Bürger noch bewegt: Raser (der OB ist dafür, die Straßen so zu verändern, dass Rasen gar nicht mehr möglich ist), das öffentliche WLAN (ein Bürger befürchtet, dass das die Jugend zu noch mehr Internet-Surfen verführt), eine verstärkte Anbindung Forchheims Richtung Süden (er habe diesen Dialog wieder aufleben lassen, sagt der OB), und der immer noch fehlende 20-Minuten-S-Bahn-Takt (liegt nicht im Verantwortungsbereich der Stadt).

