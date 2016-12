Kersbach jubiliert 2017 gleich dreimal

Ort, Pfarrei, Soldatenverein: Kersbach feiert sich durch das nächste Jahr - vor 59 Minuten

FORCHHEIM-KERSBACH - Erstmals erwähnt wurde der Ort Kersbach in einer Urkunde von niemand Geringerem als Kaiser Heinrich II. am 26. Oktober 1017. Die Erwähnung vor genau 1000 Jahren nehmen die „Kerschbacher“ als Anlass zum Feiern – und das ein ganzes Jahr lang. Dazu kommen zwei weitere Jubiläen: Das der Pfarrei und das des Soldatenvereins.

Eigentlich prägt der Kirchturm das Ortsbild von Kersbach — außer man steht selbst drauf. © Berny Meyer



Eigentlich prägt der Kirchturm das Ortsbild von Kersbach — außer man steht selbst drauf. Foto: Berny Meyer



Die Zeiten der großen Kirschgärten sind in Kersbach vorbei. „An die letzten kann ich mich noch erinnern“, denkt Ludwig Preusch zurück. Er istVorsitzender der Gartenfreunde Kersbach und Mitorganisator der Jubiläumsfeierlichkeiten. Obwohl die Kirsch-Hochzeiten vorbei sind, bleibt die vergangene Kirschtradition wohl für die Ewigkeit mit dem Ortsteil verbunden. „Am Bach, an dem es Kirschen gibt“, das bedeutet der Name Kersbach — zurückzuführen auf die altdeutsche Bezeichnung „Kîrsa“.

Vor genau 1000 Jahren wurde der Ort zum allerersten Mal erwähnt. In einer Urkunde von 1017 bestätigte Kaiser Heinrich II. einen Tauschvertrag zwischen den Bistümern Würzburg und Bamberg, durch den Erlangen, Forchheim, Eggolsheim und auch Kersbach (damals noch unter dem Namen „Kyrsebach“) den Besitzer wechselten: Seitdem gehörten die Städte zum Besitz des Bistums Bamberg. Eine, die vieles aus dieser Zeit mitbekommen hat, schweigt stumm wie eh und je: Die alte Kersbacher Dorflinde, die bereits seit 800 Jahren im Ort stehen soll.

Ehemals selbstständig, wurde Kersbach 1978 nach Forchheim eingemeindet. Die Stadt Forchheim unterstützt die Kersbacher bei den Feierlichkeiten nur indirekt durch Kostenerlasse. „Das ist aber gar nicht so schlecht“, sagt Preusch. „So hat der Ort die Möglichkeit, alles selbst zu gestalten.“

Auch die Kirche Sankt Ottilie Johannes der Täufer wird 2017 mitfeiern. Vor 600 Jahren, am 9. September 1417, erhob Bischof Albert von Bamberg die Filialkirche Kersbach zur Pfarrei. Und das auf Wunsch der Bevölkerung: Die Einwohner hatten sich beschwert, dass sie auf den schlechten Wegen ihre damalige Pfarrkirche, die Forchheimer Martinskirche, nur beschwerlich erreichen konnten.

Eine Kirche, zwei Heilige

Die Kirche zählt zu den ältesten im Landkreis Forchheim. Ursprünglich war sie ausschließlich Johannes, dem Täufer geweiht. 1356 kam Kaiser Karl IV. auf dem Weg von Nürnberg nach Prag in Kersbach vorbei und schenkte der Kirchengemeinde eine Reliquie der heiligen Ottilie, der Schutzheiligen der Augenkranken und Blinden — so erhielt das Gotteshaus einen weiteren Patron. Fortan war Kersbach ein Ottilien-Wallfahrtsort.

Anlässlich des Jubiläums hat die Pfarrei sich einiges überlegt. „Mit einem Lichtimpuls in der Kirche ging es los“, erzählt Karin Riechelmann, Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Zahlreiche weitere Veranstaltungen werden folgen. Dafür hat sich die Kirchengemeinde extra ein Motto („Schenk mir deinen Augenblick“) ausgedacht sowie ein Ottilien-Windlicht und eine Ortschronik gestaltet. Zudem plant die Pfarrgemeinde eine Jubiläumsaktion: Sie möchte den Erlanger Lehrer Martin Aufmuth unterstützen, der eine bezahlbare Sehhilfe für Arme entwickelt hat, die sogenannte „Ein-Dollar-Brille“.

Heute pilgern übrigens kaum noch Augenkranke nach Kersbach. Vielmehr zieht es junge Familien dorthin. Genau 2292 Menschen wohnen in Kersbach: Doppelt so viele wie bei der Eingemeindung, weiß Ludwig Preusch.

Die Gemeinschaft im Ort ist es auch, die das Jubiläumsjahr 2017 ermöglicht und gestaltet. Insgesamt zehn Vereine stemmen die Organisation der Feierlichkeiten gemeinsam. Zur Eröffnung am Sonntag, 1. Januar, werden die Vereine nicht alleine sein: Landrat Hermann Ulm und Oberbürgermeister Uwe Kirschstein halten vor Ort Reden.

VONBARBARA ZINECKER