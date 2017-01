Kersbach läutet das Jubiläumsjahr ein

Der Ort startet mit Feuerwerk und Vorträgen ins Festjahr 2017 - vor 36 Minuten

FORCHHEIM-KERSBACH - Es gibt viele schöne Anlässe zum Feiern: Kersbach wird zum 26. Oktober 2017 laut einer Urkunde von Kaiser Heinrich II. 1000 Jahre alt, die Pfarrkirche im gleichen Jahr 600 Jahre und der Soldatenverein 125 Jahre. Der Auftakt zum Jubiläumsjahr erwies sich schon einmal als vielversprechend.

Die Böllerschützen des Schützenvereins Bavaria Kersbach begrüßten das Jubiläumsjahr lautstark. © Foto: Franz Galster



Die Böllerschützen des Schützenvereins Bavaria Kersbach begrüßten das Jubiläumsjahr lautstark. Foto: Foto: Franz Galster



Eine große Menschenmenge hatte sich am Neujahrsabend neben der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer und St. Ottilie eingefunden. Die Bläser der örtlichen Kramer Band stimmten festlich auf das ereignisreiche Jahr ein.

Böllerkommandant Jürgen Alt begrüßte die Anwesenden und führte in den Abend ein. Er begrüßte unter den zahlreichen Ehrengästen besonders Landrat Hermann Ulm und den Forchheimer Oberbürgermeister Uwe Kirschstein. Dann hießen die Böllerschützen des Schützenvereins Bavaria Kersbach mit lautem Donner in sechs Varianten das neue Jahr mit seinen denkwürdigen Jubiläen willkommen. Vor der Seitenwand des Gotteshauses leuchtete anschließend, begleitet von Feuerfontänen, die Zahl „1000“ auf. Danach genossen die Zuschauer ein buntes Feuerwerk.

Bilderstrecke zum Thema Kersbach startet ins Jubiläumsjahr 2017 Der Ort Kersbach feiert seine erste Erwähnung vor 1000 Jahren, die Kirche St. Ottilie Johannes der Täufer wird 600 und auch der Soldatenverein feiert sein 125-jähriges Bestehen. Los ging es im Jubiläumsjahr 2017 direkt am Neujahrstag mit Böllerschützen, Feuerwerk und Vorträgen.



Ludwig Preusch hieß im Anschluss als Koordinator des Festjahres im Saal des Gasthauses Greif die Gäste, unter ihnen Vereinsvorstände und weitere Ehrengäste willkommen. Er moderierte einen Abend, der in knappen Zügen eine reiche Ortsgeschichte aufzeigte.

„Kersbach ist ein sehr lebendiger Ort, in dem sich die Bürger stark engagieren“, hob Oberbürgermeister Kirschstein hervor. Er ging auf die Geschichte des Ortes seit der Gebietsreform 1978 ein, als sich die Kersbacher für eine Eingemeindung nach Forchheim entschlossen. Im Einzelnen erwähnte er die zahlreichen sozialen Einrichtungen. Er nannte den Bahnneubau, der seine Schatten voraus werfe, den notwendigen Lärmschutz, aber auch das starke Bevölkerungswachstum, das den Zuzug durch die Erschließung vom Neubaugebiet zu erwarten ist. „Der Ort hat sich seinen liebenswerten, dörflichen Charakter über Jahrhunderte bewahrt, trotz der Eingemeindung nach Forchheim“, betonte Landrat Hermann Ulm.

Bilderstrecke zum Thema Kersbach mal anders: Exklusive Ausblicke aus dem Kirchenturm Ganz ehrlich: Der Kirchenturm ist der absolute Anhaltspunkt, um Kersbach auf Bildern zu erkennen. Was aber, wenn man es mal umdreht und statt draufzuhalten dort hinauf klettert? Hier kommen ungewohnte Bilder des Forchheimer Ortsteils - einmal in ganz anderen Ansichten.



Auf die prägende Kirche für Kersbach ging Regionaldekan Martin Emge ein. Er verwies auf die Kaiserurkunde und hielt die Kopie eines romanischen Kreuzes in die Höhe, dessen Original aus der Gründungszeit stammt und seit 1904 im Diözesanmuseum aufbewahrt wird. Es sei ein Beweis, dass damals bereits eine Kirche bestanden haben muss und Christen schon früher hier siedelten.

Am 9. September 1417 erfolgte die offizielle Erhebung zur Pfarrei. Emge zeigte eine Kopie der Gründungsurkunde in Originalgröße. Ebenso ging er auf die besondere Rolle der Verehrung der Ordensfrau Ottilie ein, deren Reliquie seit 1354 in der Kirche ihren Platz hat. Auch das Motto „Schenk’ mir deinen Augenblick“ nimmt auf Ottilie Bezug.

„Ein schönes Miteinander“

„Kersbach lebte 500 Jahre vor der Reformation und 500 Jahre nach der Reformation“, brachte es Emges evangelischer Mitbruder, Pfarrer Michael Krug, salopp auf den Punkt. Krug gratulierte auch im Namen der Johannisgemeinde Forchheim und verwies zudem darauf, dass in Kersbach schon in früher Zeit bereits Sympathie für die Reformation vorhanden gewesen sei. Heute sei Kersbach ein ökumenisch geprägtes Pflaster mit einem schönen Miteinander. Evangelische Gottesdienste finden zum Beispiel regelmäßig in der katholischen Kirche statt.

Infos zum Programm der nächsten zwölf Monate gibt es unter www.kersbach-2017.de.

FRANZ GALSTER