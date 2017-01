Kersbach: Sind an den Rissen in Kapelle und Kirche die Lkw schuld?

FORCHHEIM - Himmlische Ruhe herrschte in den letzten Tagen in Kersbach: In der Ferienzeit machen auch Lkw-Fahrer mal Pause. Ganz im Gegensatz zu sonst: Zahlreiche Schwerlasttransporte fahren durch den Ort und stören die Ruhe einiger Anwohner. Auch die Bausubstanz mancher Gebäude leidet — ist die Bahnbaustelle Schuld?

Der Putz in der Kapelle der Familie Freund bröckelt. Schuld ist der Schwerlastverkehr, vermuten sie.



Der Putz in der Kapelle der Familie Freund bröckelt. Schuld ist der Schwerlastverkehr, vermuten sie. Foto: Berny Meyer



Familie Freund ist genervt. An der Tür ihrer kleinen Privatkapelle, der Feldkapelle zur Unbefleckten Empfängnis an der Bahnhofstraße, fällt der Putz von der Wand, der Dreck kriecht in die letzten Ritzen, von der weißen Farbe der Fassade ist nicht mehr viel zu sehen. „Sekunde für Sekunde fahren die Autos hier vorbei“, berichtet Silvia Freund.

Jedes zweite sei ein Lkw – und darin läge die Ursache für all den Ärger. Seit letztem Jahr sei die Anzahl der Schwerlasttransporte stark angestiegen – Schuld könnte die Bahnbaustelle zum ICE-Trassenausbau in Kersbach sein, vermutet sie. Die Kapelle hat Risse bekommen. Eigentlich ist sie denkmalgeschützt und im Planfeststellungsverfahren als besonders schützenswert markiert.

Lkw rumpeln durch den Ort

Risse ziehen sich auch durch das Gemäuer der Kirche St. Ottilie Johannes der Täufer. Zuletzt renoviert wurde sie vor 26 Jahren, aber seit die „Lkw durch den Ort rumpeln“ sei ein neuer Riss entstanden, erzählt Karin Riechelmann, Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Ob die Baustellenfahrzeuge der Bahn Schuld daran sind, das kann und will sie nicht schlussendlich bewerten: „Sicher bin ich nur: Der Schwerlastverkehr ist nicht günstig für so was.“

Thomas Müller, Kirchenpfleger in Kersbach, und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karin Riechelmann sorgen sich um die Bausubstanz ihrer Kirche.



Thomas Müller, Kirchenpfleger in Kersbach, und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karin Riechelmann sorgen sich um die Bausubstanz ihrer Kirche.



Von den Problemen an den Gemäuern wusste Bahn-Pressesprecher Frank Kniestedt bislang noch nicht. Klar sei: Sollten durch die Bahnbaustelle Schäden entstehen oder auch bereits entstanden sein, könne man durchaus mit der Bahn reden und gemeinsam eine Lösung finden (siehe Infokasten unten).

Warum überhaupt so viele Lastwagen durch den Ort fahren, das ist eigentlich die größte Frage. Eine Antwort darauf findet Roland Brütting, Sachgebietsleiter für Verkehrswesen der Stadt Forchheim und Herr der Umleitungen, nicht. Er selbst habe viele "vertrauliche Stunden" in Kersbach verbracht, wie er sagt: „Ein erhöhtes Lkw-Verkehrsaufkommen habe ich dort nicht gesehen.“

Für die Bahnbaustelle wurde extra ein Feldweg asphaltiert, der die Kreisstraße FO 2 und die Bahnhofstraße verbindet — so dass die Lastwagen prinzipiell eigentlich gar nicht durch die Ortsmitte fahren müssten. Das tun sie jedoch durchaus, monieren die Kersbacher.

Auch Stadtrat Ludwig Preusch (FW) wohnt in der Ortsmitte und weiß aus eigener leidlicher Erfahrung, dass der Lkw-Verkehr stark zugenommen hat. Besonders zu Beginn der Bauarbeiten, als der Lärmschutzwall am Kersbacher Bahnhof aufgeschüttet wurde, wäre die Belastung groß gewesen.

