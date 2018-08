Kerwa in Kirchehrenbach mit üppigem Programm

Großes Programm an vier Tagen - Kerwa-Zeit auch in umliegenden Dörfern

KIRCHEHRENBACH - Die Kirchehrenbacher Kirchweih strebt am Wochenende ihrem Höhepunkt entgegen.

Am Wochenende wird in Kirchehrenbach wieder kräftig gefeiert. Foto: Archivfoto: Och



Am Samstag stellen um 16.30 Uhr die Kerwasburschen den Kirchweihbaum auf, dazu spielen die „Ehrabocher Musikanten“. Danach sorgen „Essig und Öl“ für musikalische Stimmung. Der Kirchweihgottesdienst am Sonntag beginnt um 10 Uhr in der Pfarrkirche. Um 15.30 Uhr geht es zum „Madla zamspielen“, daran schließt sich das „Betzn austanzen“, ebenfalls mit den „Ehrabocher Musikanten“.

Am Montag stehen um neun Uhr „Küchla zamspielen“ und ab 17.30 Uhr „Göga daschlong“ auf dem Programm. Musik gibt es von den „Gseea Wepsn“. Die Kirchweih eingegraben wird am Montag ab 19 Uhr beim Gasthaus Sponsel.

