Kinder an die Macht: Drei Tage Mini-Forchheim

FORCHHEIM - Ob Müllsammler, Architekten, Verkäufer oder Nachwuchsreporter: In Mini-Forchheim gibt es (fast) nichts, was es nicht auch im echten Leben gibt. Das begeistert nicht nur Kinder, die bei der fünften Ausgabe des Ferienprogramms in einer Rekordanzahl auf das Gelände der Adalbert-Stifter-Schule (AST) strömen.

In der kleinen Version von Forchheim werden manche Träume wahr, denn in der kleinen Zeltstadt auf dem Gelände der Adalbert-Stifter-Schule dürfen sich Kinder kreativ austoben. An drei Tagen locken wilde Akrobatik, spannende Geschichten und außergewöhnliche Einblicke. © Patrick Schroll



Es ist er kurz nach neun Uhr. Die Organisatorinnen Kathrin Reif und Bettina Schuierer trauen ihren Augen kaum. Eine meterlange Schlange an Kindern und Eltern warten vor den Toren des AST-Geländes. Für drei Tage verwandelt sich dort die grüne Wiese in eine Zeltstadt.

In Mini-Forchheim nehmen Acht bis 15-Jährige für drei ganze Tage das Zepter in die Hand. Mit der Wahl eines Stadtrates und Oberbürgermeisters entscheiden sie selbst, wie die Zukunft von Forchheim aussehen soll.

Bei mehr als einen dutzend Stationen verdienen sich die Mini-Stadtbürger fleißig ihre „Quarks“. Eine halbe Stunde Arbeit braucht es, um drei Ein-Quark-Scheine in der Hand zu halten, die schnell den Besitzer wechseln.

Tropisches Klima

Mucksmäuschenstill ist es in der Cafeteria der AST, die sich kurzerhand in eine Pralinenmanufaktur verwandelt hat. Wie es sich für einen echten Lebensmittelbetrieb gehört, kreieren die Kleinsten, in Ganzkörperanzügen gekleidet, süße Naschereien. Haselnüsse, Smarties und Kokosflocken gesellen sich zu einer bunten Mischung süßer Soßen. „Sie sind wahnsinnig kreativ“, bescheinigt Thomas Bayer von Piasten seinen Helfern.

Nur wenige Schritte weiter herrscht großer Bastelbetrieb. Im Zelt des Forchheimer Weltladens gehören Scheren, Buntstifte und viel buntes Papier zur Grundausstattung. Hier verdienen sich die Mini-Forchheimer ihr Geld mit selbstgemachten Buttons und Blumenketten, die in Hawaii Besuchern zur Begrüßung um den Hals gelegt werden. Wettertechnisch war Mini-Forchheim dieser Tage davon nicht weit entfernt, weshalb Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), Schirmherr des Ferienprogramms, mit einer bunten Girlanden-Variante begrüßt wurde.

Organisiert wird die Veranstaltung seit fünf Jahren von Kathrin Reif vom Mehrgenerationenhaus Forchheim und Bettina Schuierer von der Offenen Jugendarbeit in Forchheim-Nord. Beide freuen sich nicht nur über das kleine Jubiläum, sondern auch über einen Besucherrekord. Waren es im vergangenen Jahr rund 450 Kinder, die sich an drei Tagen in die Mini-Version der Stadt aufmachten, knackte man diese Zahl heuer schon am zweiten Tag.

In der Zeitungs-Redaktion mitarbeiten

Die durchweg strahlenden Kindergesichter möglich machen dieses Jahr 26 Kooperationspartner von Mini-Forchheim. Ein weiterer Rekord. „Alle sind hier ehrenamtlich, viele nehmen sich sogar Urlaub, um dabei sein zu können“, sagt Bettina Schuierer. Auch die Nordbayerischen Nachrichten sind mit einer Mini-Redaktion seit dem Start vor fünf Jahren immer wieder aufs Neue dabei. „Die Stadt ist groß geworden“, freut sich Kathrin Reif.

PATRICK SCHROLL

